5月房地产投资增速回暖 但开工意愿仍低迷

* 5月房地产投资增速回升,受季节性因素影响

* 5月新开工面积同比连续第三个月下降

* 1-5月销售面积和销售额降幅缩窄

* 降息利好房地产,但调控政策不放松

路透北京6月9日电---受季节性因素影响,中国5月房地产投资有所回暖,但在房地产调控不放松的环境下,房地产市场低迷之势难有明显改观.

路透根据国家统计局数据测算,5月房地产开发投资同比增长18.2%,已自上月9.2%的逾两年来低点回弹;新开工面积同比则继续下滑,下降4.7%.

"在限购短期内不会取消的大背景下,整个房地产市场仍延续整体下行的态势,短期内成交量很难有大幅反弹,"上海证券房地产分析师舒廷飞表示.

他指出,受季节性因素影响,5月南北方房地产开工均进入旺季,在建项目、保障房等对巩固整个房地产投资起到重要作用.同时,开发商以价换量,加快去库存,刚性需求加速入市,均有助於销售的逐步改善.

统计局数据显示,1-5月,全国房地产开发投资22,213亿元,同比名义增长18.5%,增速比1-4月份回落0.2个百分点;同期商品房销售额16,932亿元,下降9.1%,降幅缩小2.7个百分点;商品房销售面积28,852万平方米,同比下降12.4%,降幅比1-4月份缩小1个百分点.

不过,房企开工意愿持续低迷.舒廷飞认为,从政策预期看,今年大幅度放松可能性较小,从销售看,库存和新增供应量压力仍大,开发商因而对新开工相对保持谨慎,"预计新开工拐点今年年底或明年年初才能出现."

据统计局数据,1-5月房屋新开工面积72,859万平方米,下降4.3%,降幅比1-4月份扩大0.1个百分点.

中国房地产市场上日迎来降息利好,央行意外降息有助於缓解房企的资金压力,不过中央亦强调,这并不意味着房地产调控松动.

随着调控的持续,地方放松的意愿愈加强烈,去年下半年来30多个城市出台楼市微调政策,芜湖等个别城市微调因触及楼市限购政策底线被叫停.

新华社周五则发表时评文章称,中国央行降息发出货币政策微调信号,对当前正处在关键时期的房地产调控而言,绝不意味着调控松动.坚定实施中央调控政策、审慎把握调控节奏和力度,仍是当前楼市调控的第一要务.

"与之前降存准的判断类似,房地产企业还应该保守的应对市场,合理定价加快存货消化,期待市场即刻量价齐飞不现实.在房地产政策依然严厉的情况下,还是听党的话,"中国指数研究院在央行降息後分析指出.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。