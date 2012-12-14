中国明年GDP增长8%左右 CPI上涨3%左右--国家信息中心（更新版）

路透北京12月14日 - 中国官方研究机构--国家信息中心最新报告预计,2013年明年国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)上涨3%左右,并称需要维持稳中偏松的宏观政策环境,以利用结构调整有利时机加快转变经济发展方式.

周五刊登在中国证券报上的报告建议,2013年中国应继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,着力推进经济体制机制改革,进一步增强经济自主增长能力,提高经济增长质量.稳健的货币政策要加大预调微调力度, 引导货币信贷平稳适度增长.

"信贷投放要进一步加强对实体经济的支持力度,适度放宽贷款额度、 存贷比等行政性控制,通过逐步下调存款准备金率来提高货币乘数并与公开市场操作灵活搭配,择机小幅非对称降息以降低企业资金成本."报告称.

此外,报告建议全面推进和完善营业税改征增值税工作,实施好提高增 值税、营业税起征点和小微企业所得税优惠政策.完善财政资助、贴息和税收减免政策,引导和支持企业增加研发投入,促进自主创新.

中央经济工作会议预计于本周末召开.参与内部讨论的消息人士上周透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%, 与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响.(完)

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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