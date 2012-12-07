中国2013年经济增长目标将定为7.5%--消息

路透北京12月7日电---参与内部讨论的消息人士透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%,与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响.

中央经济工作会议预计於12月中旬召开,投资者对此给予密切关注,希望找到有关来年政策重点的线索.

经济以稳为主的路线可能会令一些金融市场人士失望,因此前有人预期,习近平等中国新一届领导人明年上任後会推出大规模刺激,来提振经济增长.2012年预计将是自1999年以来中国经济增长最为疲弱的一年.

今年第三季,中国经济同比增速连续第七个季度放缓,但分析师仍预期第四季经济增长将开始回升,全年经济增幅将超过政府目标.然而,由於欧元区经济衰退和美国需求疲软,2013年中国经济仍面临相当大的阻力.

"7.5%的经济增长目标是可以实现的,但并非轻而易举,"一位智库消息人士表示.

中国政府将2012年经济增长目标下调至7.5%,而此前八年的目标都是增长8%.

参与规划讨论的政府经济学家表示,决策者认为2013年经济成长目标保持在7.5%,将有助於在保持经济增长和为深化改革留有经济余地之间找到平衡.

消息人士称,政府亦有意维持4%的通胀率目标和14%的M2货币供给增幅上限.由於此事的敏感性,这些消息人士拒绝透露姓名.

他们还表示,固定资产投资,亦即在基础设施、公路、桥梁和住房等领域的支出增幅目标,可能自2012年的16%提升至20%左右.

不过上调目标不会令金融市场感到意外,因为2012年1-10月的固定资产投资较上年同期增长逾20%,增幅远高於目标.此外,决策者今年稍早还曾表示,他们将加快审批投资项目,为经济增长提供支撑.

"只要投资进入到了需要的领域,同时避开了那些资源密集和效率低下的行业,那麽我并不十分担心过度投资,"新加坡Forecast Pte分析师Connie Tse说.

投资步伐加快或亦有助於抵消出口需求疲势,经济合作暨发展组织(OECD)认为,出口需求疲软是未来数年中国经济增长面临的一个主要问题.

前述消息人士表示,中国领导层2013年还将继续实施"稳健的"货币政策.

同样,新一届政府将保持积极的财政政策,这给政府在必要时增加基础设施投资留下了空间.

消息人士还称,设定4%的通胀率目标,反映了政府认为物价压力有可能上升,这是因为受到西方宽松货币政策的影响,尤其是在美国向其经济注入流动性之际.

今年中央经济工作会议的具体时间尚未公布,新华社通常是在会议开幕前不久公布召开时间,并在会议结束时发布会议细节.去年中央经济工作会议是於12月12-14日召开,2010年於12月10-12日召开.

不过在明年3月全国人大、政协两会之前,中国政府可能不会公布相关经济目标.(完)

--编译 梁睿雪/侯向明;审校 张荻

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