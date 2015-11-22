李克强：培育经济新动能并扩大开放 力争中澳自贸协定尽快生效

路透北京11月21日 - 中国国务院总理李克强周六表示，中国经济增长保持在合理区间来之不易，将继续推进结构性改革和结构调整，培育增长新动能，实现经济长期稳定健康发展，并进一步扩大开放，为中澳合作深化提供新的机遇。

新华社引述他在吉隆坡同澳大利亚总理特恩布尔定期会晤时称，“中澳合作前景广阔。中方愿同澳方一道努力，力争实现中澳自贸协定在今年年底前尽快生效，并积极做好后续实施工作。希望双方提升双向投资水平。”

李克强表示，中方欢迎更多澳大利亚公司来华投资兴业，希望澳方为中国企业提供更多便利。两国还应结合各自优势，共同在能源资源、基础设施、装备制造、海洋等领域开展产能合作，探讨开拓第三方市场合作，培育新领域合作亮点。

中国今年经济增长预期目标为7%左右。在全球经济增长放缓的背景下，今年前三季度中国经济增长6.9%。本月公布的10月经济运行数据仍在底部徘徊，四季度企稳难度较大。

中国和澳大利亚两国于今年6月中旬签署自由贸易协定，内容上涵盖货物、服务、投资等十几个领域。澳方也成为世界上首个对中国以负面清单方式作出服务贸易承诺的国家。

李克强回见特恩布尔时并宣布，中方将出资2,000万澳元，推动有关国家继续对马航MH370航班搜救工作。从吉隆坡飞往北京的马来西亚航空MH370航班去年3月8日失联，机上载有239名乘客和机组人员，其中大多数乘客是中国人。（完）