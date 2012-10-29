连平：中国经济拐点已至 政策不宜再放松

* 经济运行拐点已至,政策不宜再放松

* 四季度经济增长将略有回升,预计GDP增幅7.8%

* 明年物价将进入上行周期,预计CPI涨幅约为3.5%

* 建议明年初适度下调存准率,然後维稳

* 基准利率建议不动,明年必要时可小幅上调

路透上海10月29日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)首席经济学家连平认为,中国宏观经济运行拐点已至,货币政策不宜进一步放松,必要时可在明年下半年考虑向收紧的方向微调.

由连平撰写,周一刊登在中国证券报的报告称,当前经济运行可能已进入短期趋势性转变的前夜,未来经济增长、物价上涨以及资本流动和货币汇率都有可能改变原有运行轨迹和方向,形成新的运行格局,出现新的不确定性.

他预计,在前期稳增长政策下,四季度经济增速将略有回升,GDP(国内生产总值)预计为7.8%,全年亦有望达到相同水平,明年增速有望小幅回升,达到8%-8.5%;物价方面,年末涨幅不会太大,四季度CPI(居民消费价格指数)同比涨幅约2.3%,全年约2.7%.而明年物价将进入上行周期,预计当年CPI涨幅约为3.5%.

政策方面,考虑到形势变化,建议货币政策维持稳健的基调不变,不宜进一步放松,必要时可以在明年下半年考虑向收紧的方向微调.今年底後利率趋势稳定并可能在明年下半年後小幅加息,资本流入和资产本币化的步伐将会加快,人民币升值预期将增强.

报告对中国大的经济增长预判为四季度小幅回升,明年平稳增长.因未来国际将好於上半年,出口增速将回升;明年政府换届效应可能促使投资步伐进一步加快,金融对实体经济支持力度加强,致明年社会融资规模会保持适度增长.

具体到微观层面,企业去库存过程可能在四季度结束,明年将陆续进入补库存过程.另外,政策刺激和收入分配制度改革将稳定消费增速,未来消费将保持平稳增长.

中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓至7.4%,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势,预计四季度经济回升,全年实现7.5%增长目标无忧.

今年以来,中国人民银行共两次下调存款准备金率,每次各0.5个百分点;在两次降息的同时,推出利率市场化改革,给银行的存贷款利率提供了更大的自主浮动空间.

**政策建议以稳为主,明年下半年可考虑收紧**

报告表示,支撑经济增长的一些因素,例如政府换届可能导致的投资增加,也可能会导致再次催生投资过热风险.加之明年经济运行还可能面临"物价走高、房价反弹、资本流入、货币升值"四方面压力,因此货币政策中的存款准备金率和基准利率建议以稳为主,必要时向收紧方向微调.

具体来说,为前瞻性地合理安排银行体系的流动性,建议在明年初适度下调准备金率1-2次,每次0.5个百分点.明年初之後,鉴於经济企稳回升的态势将趋於明朗,物价涨幅可能逐步扩大,同时国际资本可能重新回流中国、外汇占款增量有一定程度回升,为管理好通胀预期并避免投资增速过快,准备金率可保持基本稳定.

这一是考虑到在贷款增速难以明显回升、金融脱媒分流存款、外汇占款增长趋势性放缓等因素的影响下,未来存款增长放缓将成为趋势，法定存款准备金率需要从高位适度下降;

二是尽管降准与逆回购同属数量型工具,但其功能仍有很大不同,从降低银行资金成本、扩大信贷投放、增强银行资金运用能力的角度看,降准依然具备不可替代的作用;

三是年初一般是信贷需求较为旺盛的时期,此时降准有利於银行扩大信贷投放以支持实体经济,夯实经济企稳回升的基础.另外,物价涨幅在四季度和明年初尚不明显,在此期间降准不会导致通胀预期加大.

目前情况下,基准利率下调的必要性已经大为降低.但加息还应谨慎,大幅加息并不可取.不过考虑到明年下半年物价涨幅可能稍大和潜在的通胀压力,为稳定未来通胀预期,可在明年三或四季度小幅加息,或是采取进一步扩大存款利率上浮的方式来适当提高存款利率.

另外,报告建议可尝试将公开市场操作作为未来基础货币的主要投放方式.未来央行可以通过在公开市场上购买国债、金融债等来实现对基础货币的调节,并引导市场利率.

人民币汇率则应保持基本稳定,并可根据其他各主要国际货币的地位、贸易占比等因素的变化情况,动态优化与人民币汇率挂钩的货币篮子构成及其权重.同时对前期人民币波幅扩大後的效果进行跟踪评估,进一步扩大人民币汇率波幅.

报告还建议扩大存款统计范围,缓解银行存贷比压力;以及继续实施积极财政政策，择机提高资源税税率等.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 屈桂娟

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