CFLP：中国11月非制造业PMI跌破50%

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透上海12月3日电---中国物流与采购联合会(CFLP)周六公布,11月中国非制造业商务活动指数(PMI)为49.7%,环比降8个百分点,其中新订单指数降幅明显.因消费淡季因素与生产建设需求不振,该两指数均回落至50%以下.
CFLP新闻稿显示,11月中国非制造业PMI各单项指数中,业务活动预期指数小幅上升,其余各指数环比均呈现不同程度回落.其中,中间投入价格指数连续第四个月出现环比回落,通货膨胀对经济的负面影响逐步减弱.
"虽然宏观调控措施的效应已经显现,但目前调控政策仍要保持稳健,既要巩固控通胀的成果,也要把握好稳增长的力度."CFLP副会长蔡进称.
他指出,11月,以零售业、餐饮业为主的消费性服务业在淡季的影响下,出现较为明显的回落;另一方面,建筑业和房地产业的新订单指数均在50%以下,反映基建和房地产投资活动对经济的持续拉动作用在下降.
数据显示,当月新订单指数为47.2%,比上月回落5.3个百分点;而新出口订单指数为45.6%,环比回落4.8个百分点.中间投入价格指数则继续回落至54.4%,环比回落1.3个百分点.
而在煤炭和矿石等大宗商品冬储需求的支持下,物流业运行良好,其商务活动指数为56.5%,新订单指数为52.5%,较上月均有较大提升,关注其後续变化.
由於没有合成指数,国际上通常用商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体情况,一般来说该指数达到50%以上,反映非制造业经济总体上升或增长;低於50%,反映非制造业经济下降或回落.
中国非制造业PMI指数体系,由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成.
新出炉的中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,显示经济增速继续温和回落;汇丰PMI亦创32个月来新低.
非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月
PMI 49.7 57.7 59.3 57.6 59.6 57.0 61.9 62.5 60.2 44.1 56.4 56.5 53.2(完)
更多详情,请点选中国物流与采购联合会网站(here)
--发稿 张喜良; 审校 林高丽
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