中国经济三季度末将温和复苏 年内或不再降息--中金

路透北京6月23日 - 中国大型投行--中金公司周二在最新研究报告中预计，中国经济活动增速未来2-3个月有望进一步企稳，并于三季度末至四季度呈现温和复苏态势。

该投行维持今年年内存款准备金率还将下调200个基点的预测，但预计基准利率今年或不再下调。

“我们认为，阻碍加权平均贷款利率更快下行的主要因素是高企的法定存款准备金率和疲弱的货币供应增速，而不是当前水平的基准利率，”中金首席经济学家梁红在报告中称。

以下为中金报告要点摘录：

--预计经济活动增速未来2-3个月有望进一步企稳，并于三季度末至四季度呈现温和复苏态势。我们维持二、三、四季度GDP同比增速预测分别于7.0%、7.0%和7.2%不变。预计今年下半年消费、投资和外需环比增长有望同步温和加速。

--随着经济活动环比回升，我们预计下半年整体通胀将温和反弹，主要将受PPI趋稳、房地产价格回暖以及低基数效应的带动。由于农产品价格受油价负面冲击的滞后反应，今年CPI很可能维持低位。相比CPI，PPI的回升将比较显着。PPI回暖主要受益于下半年投资需求的温和复苏以及去年四季度以来的低基数效应。

--我们维持今年年内法定存款准备金率还将下调200个基点的预测，但预计存贷款基准利率今年不再下调。货币政策有望维持宽松的取向。央行将通过进一步下调法定存款准备金率以及各种形式的央行再贷款来引导无风险利率的继续下行，并巩固经济弱复苏的势头。

--财政方面，我们预计下半年财政政策将为经济增长提供更多支持，财政支出将变得更加积极和有效。营改增改革将加速，从而降低企业的有效税率。另外，估计今年到期的约2.9万亿元地方政府债务大部分将置换为地方政府债券。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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