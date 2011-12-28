更正：中国扩消费重在提高收入和改善预期--发改委

(刪除原文第二段"中國經濟未來或將更加依賴于消費的增長"等內容,因並非張平引語)

路透北京12月28日電---中國國家發展和改革委員會主任張平周三表示,制約經濟發展方式轉變的深層次問題還未得到根本解決,消費對經濟的拉動作用還不強,而擴大消費重在提高收入和改善預期.

中國廣播網援引張平講話稱,"由於居民收入占國民收入的比重偏低,加上消費預期和消費環境還需進一步改善,使得居民消費潛力沒有得到更好的釋放,特別是農村居民和城市低收入者消費能力不強,制約了消費的進一步擴大."

此前數據顯示,中國11月社會消費品零售總額同比增17.3%,高於路透調查中值16.9%.分析師認為11月消費回升暗示內需穩健,經濟"硬著陸"尚無虞.

張平還指出,在三次產業中,一產不穩、二產不強、三產不足的問題還比較突出。

他稱,中央財政對"三農"(農村、農業、農民)的投入在前兩年大幅增加的基礎上,今年將首次超過一萬億元人民幣.堅持在加強農業基礎、提升製造業水平、擴大服務業規模上下功夫,推動三次產業在更高水平上協調發展.

他並稱,城鄉收入差距較大的局面尚未根本扭轉,區域發展的相對差距有所縮小,但絕對差距仍在擴大.欠發達地區和資源枯竭型地區發展面臨諸多困難.

而且,基本公共服務供給不足、不平衡的矛盾仍十分突出,中西部地區公共服務與東部地區有較大差距,農村居民享受到的公共服務遠落後于城鎮居民.

關於三農問題,國務院總理溫家寶上日已在中央農村工作會議上強調,推進集體土地徵收制度改革,關鍵在於保障農民的土地財產權,分配好土地非農化和城鎮化產生的增值收益,有必要、也有條件大幅度提高農民在土地增值收益中的分配比例.(完)