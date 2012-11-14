中国经济将持续反弹 明年下半年或需调控降温--大和

路透香港11月14日电---投行大和周三称,预期四季度开始中国经济增长持续反弹,主要受基建和地产为主的固定资产投资恢复带动,并预期中国新领导层上台後不会推出宽松措施,反而至明年下半年政府可能需要作出调控,为经济降温.

大和资本市场香港大中华区首席经济学家及中国研究主管孙明春在记者会上表示,预期中国政府新领导层於明年3月上台後将着眼於未来10年的经济发展蓝图,因此不会马上推出刺激经济措施.另一方面,明年二季度经济增速明显反弹,令人关注过度投资风险.

他认为,今年第三季中国经济已经见底,预料第四季国内生产总值(GDP)同比增长8.2%,明年第一及第二季度持续反弹,其中第二季增速有可能高见8.5-9%.

"8.5%以上太高了,对中期GDP增长不利,因此需要作出调控."他说,"明年中中央政府便要向地方政府传递关注过度投资风险的讯息,下半年更有可能需要加息两次."

他指出,未来数季经济增长主要受固定资产投资增加所推动,因为今年5、6月批准的基建项目将加快动工,而财政已好转的房地产商亦会加快项目建设.

中国三季度GDP同比增长7.4%,为中国经济同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高於政府年初设定的全年增长目标7.5%.

据大和预测,今年中国GDP增长7.8%,明年为8%.

通胀方面,该行预测明年第二季度居民消费价格指数(CPI)同比升幅达2.5%以上,之後两季进一步走高,主要受猪肉价格上涨带动.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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