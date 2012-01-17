分析师看中国2011年经济增长数据

路透北京1月17日电---中国国家统计局周二公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於市场预期;分析师普遍预计今年上半年经济将继续下行.

2011全年GDP增长9.2%.

12月的工业增加值和消费数据均高於预期,分别增长12.8%和18.1%.

国家统计局局长马建堂在发布会上表示,中国2011年经济指标虽然回落,但均属正常区间,而今年影响中国经济增长的风险因素不少,保持经济平稳增长难度较大.中国经济如果保持在8.5-9%之间,CPI适度回落是理想的宏观调控格局.

稍早公布的12月居民消费价格指数(CPI)连续第五个月回落,物价压力缓解,为政策调整留下更多空间.

主要数据:

--中国四季度GDP同比增长8.9%(路透调查中值8.7%),三季度为9.1%

--四季度GDP环比增长2.0%

--2011年度GDP同比增长9.2%,2010年为10.4%

--2011年度规模以上工业增加值同比增长13.9%

--2011年度社会消费品零售总额同比增长17.1%

--2011年度固定资产投资(不含农户)同比增长23.8%

欲浏览中国季度GDP图表,点选链接:(r.reuters.com/mat95s)

以下为市场人士的评论:

--湘财证券宏观经济研究员 陈乐天:

从全年经济增速来看,维持回落态势,但四季度GDP同比增长8.9%,好於我们预期,显示经济增速回落比较平稳.从内需变化来看,仍然维持结构性转好的态势.

库存堆积较高而需求受到高房价及政策因素影响,导致房地产开发投资回落较快,2012年仍将会掣肘固定资产投资;从去年9月份开始,我们预期物价增速回落带来的收入效应会将推动消费增速筑底回升,目前来看消费扩张加快趋势符合预期,2012年仍将会维持较快增长态势.对2012年,我们预计GDP同比8.5%,二季度可能是同比增速的低点,之後会回升.

但从库存周期角度来看,11月份开始工业进入主动去库存阶段,这将拖累工业生产,推动价格、销售增速继续下行,并导致工业利润出现断崖式下跌,工业运行可能进入最困难时期.但由於内需中投资下行、消费回升的结构性变化,11月份进入主动去库存阶段的原材料、中间品行业利润增速可能会大幅下降,继续被动堆积库存的采矿业利润增速将小幅下行,而进入主动去库存阶段末期的非必需消费行业利润增速会筑底回升,必需消费行业受节日因素影响利润增速仍将高位持稳.

--IFR Markets亚太区首席经济学家GEORGE WORTHINGTON:

这些数据说明经济并未向"硬着陆"发展,即使固定资产投资快速放缓意味着GDP增长的一大主力出现疲态.2011年全年固定资产投资增长了23.8%,考虑到头11个月同比增幅还有24.5%,说明12月几乎没有增长.此前市场预计全年增幅会回落到24.1%.

不过相对而言,要改变这点并不难,只要通过下调居高不下的存款准备金率,并放松信贷限制即可.受外需不振影响,整体经济从2010年和2011年初出乎意料的高增速恢复正常,今年GDP预计会回落到8%的水平.

--摩根大通中国区全球市场业务主席 李晶:

2012年中国政府将更侧重稳增长的目标,为此,将有针对性地放松中小企业政策,并出台更多激励政策提振内需及社会福利方面的投资.目前,决策者面临的挑战是在不损及抑制通胀所作出的进展上,采取相应措施提振内需.

政策放松很可能将表现在扩大信贷目标,并在年内下调存款准备金率,且下次调整很可能将很快宣布.摩根大通预计,今年上半年将下调存准率三次,今年新增贷款将达到8.2万亿元人民币.

--瑞穗证券亚洲首席经济学家 沈建光:

GDP全年数字跟预期差不多,说明中国经济强劲的需求仍在.现在的不确定性也越来越小了,中国的政策制定者对增长和还是非常敏感的.从去年三季度开始出现经济下滑的苗头,四季度其实政策就开始放松了,包括12月份的信贷放松.今年更大的可能性仍是经济增长超预期.我们预计2012年的GDP为8.6%,或稍高.

中国政策来的还是比较及时,加上中国的基本面仍坚挺.未来主要是两个风险还看不准,一个是房地产市场,我们预计房地产政策会是最後一个放松的(宏观政策),可能会在今年的二季度有明显的放松,如加大对首套房的贷款支持或对限购政策的放松;另外一个风险是海外风险,包括欧债危机和金融市场动荡.

货币政策方面,预计准备金下调的动作会比预期要快,基本上今年上半年将会维持一月一调的态势.需要指出的是,当今年货币政策放松较快时,仍需警惕upside风险,我对今年的通胀预期是4%,可能前低後高,这跟市场上普遍的偏低预期有一定区别.

--大和证券资本市场驻香港经济师 赖志文:

经济放缓一直较为有序.消费和零售增长,以及整体增长动能都保持强劲.经济放缓的程度并不可怕,所以也不会看到调控政策出现大幅放松.央行不会降息,预计还会四次调降存款准备金率,每次0.5个百分点.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

我们认为本轮中国宏观经济增长的低点在去年四季度就已经出现了,因为从去年年底货币供应量回升超于预期,就预示着中国宏观经济的增长有可能触底回升.我们预计今年一季度GDP的增长不像之前想象的那麽悲观.

从去年12月投资的数据看,投资回落的幅度也比较平稳,呈逐步回落的态势,并没有大规模突然下滑的情况发生.我们认为在今年2月之前消费受季节性因素的影响比较大,所以要看今年真实的消费情况,要等到2月份以後的数据.而在房地产和汽车继续限购的情况下,消费不会有爆发性增长,而继续保持缓慢增长的态势.

--华融证券首席策略分析师 肖波:

第四季GDP下滑在预期之中,是政府调控的结果,全年增长9.2%符合预期,反映经济仍在软着陆的进程中.

12月消费有明显回升,全年增速17.1%基本符合预期,说明经济增长结构转型开始发挥积极作用,预计2012年在消费主导政策下,消费仍将持续增长.

与之前公布的进出口数据相比,今日数据相对平稳,对下一阶段的经济回升有积极作用.

预计接下来政策还是以微调为主,准备金率可能有适度下调,但幅度不大,在50个基点.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

四季度GDP略高於预期,主要是12月工业增加值比较大得高於预期.

在外需持续下滑的情况下,四季度GDP仍然达到8.9%水平,说明中国的内在增长动力仍然较强,中国经济软着陆的概率仍然较高.展望2012年上半年,经济将受到外需下降,消化库存,房地产投资下滑等多重不利因素影响,预计GDP将进一步下滑至8%左右.

未来宏观经济的风险因素在於国际资金大量流出而国内政策放松不及时,欧债危机极度恶化,以及地方政府债务问题.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

季度GDP增幅继续放缓在预期之中,而且8.9%的增幅应该说优於预期.预计今年一季度经济增速还将继续回落到8.6%-8.7%的水平,之後有望止跌回升.全年GDP或在9%上下.

货币政策方面,预计今年全年将下调法定存款准备金率3-4次,全年利率水平不变.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

固定资产投资数据符合预期,消费、工业和GDP则略高於预期.整个数据还是偏乐观的,经济软着陆迹象进一步明显.

根据我们的判断,目前经济已进入主动去库存阶段,而第一季度又面临相对较高的基数,所以一季度主要经济数据将在大概率下继续走低;但我们预计二季度初开始,经济则将企稳走平,且二季度末可能进入被动去库存及经济复苏期.

目前尚存的风险是一季度的出口,欧洲的情形将起决定性作用,估计政策也会继续观察.截至目前,我们预计政策仍将维持"中性+"的状态,即更多依靠存款准备金率去对冲热钱的流出,同时适度放宽信贷;但在当前的经济数据下,没有迹象表明会出台更明显更大规模的宽松政策.

--国海证券宏观经济分析师 邹璐:

四季度GDP增速高於我们的预期,其他数据基本符合预期.预计今年一季度GDP还将继续放缓,因出口料继续回落,房地产投资亦将呈下滑态势,且政策性投资建设要到春节後才会开始.

预计一季度可能是最差情况,若未来PPI不继续下滑,那麽二季度经济则将会有所好转,不过仍要看欧债问题及政策性投资的发展.目前经济尽管不具备大幅下滑的基础,但继续回落的态势则不改.

货币政策方面,今年不具备大幅放松的基础,但将适度微调,存款准备金率或有三次下调,主要集中於上半年;利率则将保持不变.

另外,12月消费还不错,预计受春节因素影响,1月仍将保持稳定态势.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

2011年全年GDP 9.2%的增速符合预期,值得关注的是12月单月工业,社会消费品零售总额增速高於预期,预计原因主要是政策微调,对於企业生产经营状况起到了一定作用;同时部分领域的信贷放松令部分城市的汽车及房地产领域的销售好转.

预计2012年中国经济继续下行,但政策将积极作为.总体来看,经济仍将实行软着陆,GDP增速料达8.6%,在二季度经济增速达到最低点.

**相关背景**

--中央经济工作会议明确今年将保持"稳健"货币政策和"积极"财政政策.会议称,要确保政策的稳定性和连续性,中国要确保今年经济平稳增长和社会稳定,保持宏观调控政策和整体物价水平"基本稳定".

--中国国家主席胡锦涛称,今年将继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系,加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,努力巩固经济社会发展良好势头.

--中国央行行长周小川称,2012物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期;至目前中国央行货币政策工具可松可紧,货币政策调整空间一直比较大.

--国务院总理温家宝称,中国2012年已经明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调.他表示,经济增速将面临下行压力.从全国来说,一季度可能比较困难.

--中国国家统计局局长马建堂在求是杂志的署名文章称,2011年中国经济保持9%左右的增速来之不易,经济基本面没有根本变化,2012年保持平稳较快发展仍有较多有利条件,财政和货币政策调控仍有一定空间.

--中国央行货币政策委员李稻葵称,今年中国经济增速将逐步回落,但增幅不会低於8.5%;未来几年CPI升幅约为3-5%,控通胀仍是主要课题.

--中国工业和信息化部部长苗圩此前预计,2011年中国规模以上工业增加值同比将增长13.9%,今年增长11%左右,增速呈现逐年回落趋势.

--发稿 北京新闻部; 审校 杨淑祯/丁淑琴

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