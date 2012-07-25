下半年经济有望企稳回升--工信部

* 内外部形势依然复杂严竣,有效需求不足

* 政策效应逐渐显现,下半年有望企稳回升

* 防止工业出现趋势性下滑,稳增长先要稳投资

路透北京7月25日电---中国工业和信息化部周三称,当前经济运行内外部形势依然复杂严竣,有效需求不足带来的影响不可低估,生产成本上升加剧企业困难.而下半年随着稳增长政策效应的进一步显现,经济运行有望企稳回升.

工信部发言人朱宏任在新闻发布会上称,当前有效需求不足是影响工业增速进一步放缓的主要矛盾,再加上生产成本上升和价格持续下滑,影响市场预期,工业企业的效益不断下滑.防止工业出现趋势性下滑,缓解企业生产经营困难,从而稳定经济增长是当前面临的首要任务.

"从上半年数据看,工业经济出现缓中趋稳.原材料工业二季度增加值明显回升,经济趋稳的迹象在行业中表现明显.但趋稳的基础有待筑固,经济下行压力依然存在."他称,工业趋稳的基础还比较脆弱,不能掉以轻心,要完成全年各项预期指标,仍需高度重视并努力克服不利因素的影响.

朱宏任分析指出,中国经济增速回落带有明显的调整特征,随着中国应对08年金融危机的一些政策措施逐步退出,政策效应逐步减弱,经济增速在一定程度上出现适度性调整回落.同时中国潜在增长率的下降也加剧了经济回落,外需萎缩的影响程度加深,企业困难有所加重,但尚未出现大面积效益下滑.

数据显示,今年前五个月,中国规模以上工业企业实现利润同比下降2.4%,企业亏损面为17%.而2009年年初,当时工业企业经济效益大幅度下滑,企业亏损面最高达到25%左右.

朱宏任表示,6月份,全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.1%和2.5%;与去年7月份的高位相比,不到一年时间,价格指数分别回落了9.6和13.5个百分点.在市场环境趋紧和产能普遍过剩的状况下,价格下行的市场预期增加,加剧了生产企业的经营困难.

而面对经济下行压力,中央提出了一系列政策措施,并且强调要把稳增长放在更加重要的位置上.国内的需求潜力巨大,企业抗风险能力也在逐步增强,下半年随着稳增长措施政策效应逐步显现,工业经济运行有望进一步趋稳回升.

他并提到,稳投资是当前稳增长的关键,要重点支持和建设一批市场前景好、产业关联度大、创新能力强的产业项目,同时要巩固和增强消费对经济增长的拉动作用,重视培育新的消费热点,促进消费需求升级.

今年上半年中国规模以上工业增加值同比增长10.5%.工信部赛迪智库工业经济研究所此前发布报告认为,下半年工业经济运行形势谨慎乐观.预计三季度末、四季度初,工业运行会出现明显好转,下半年工业经济增速将保持在10.7%左右.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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