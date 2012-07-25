下半年经济有望企稳回升--工信部

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 内外部形势依然复杂严竣,有效需求不足
* 政策效应逐渐显现,下半年有望企稳回升
* 防止工业出现趋势性下滑,稳增长先要稳投资
路透北京7月25日电---中国工业和信息化部周三称,当前经济运行内外部形势依然复杂严竣,有效需求不足带来的影响不可低估,生产成本上升加剧企业困难.而下半年随着稳增长政策效应的进一步显现,经济运行有望企稳回升.
工信部发言人朱宏任在新闻发布会上称,当前有效需求不足是影响工业增速进一步放缓的主要矛盾,再加上生产成本上升和价格持续下滑,影响市场预期,工业企业的效益不断下滑.防止工业出现趋势性下滑,缓解企业生产经营困难,从而稳定经济增长是当前面临的首要任务.
"从上半年数据看,工业经济出现缓中趋稳.原材料工业二季度增加值明显回升,经济趋稳的迹象在行业中表现明显.但趋稳的基础有待筑固,经济下行压力依然存在."他称,工业趋稳的基础还比较脆弱,不能掉以轻心,要完成全年各项预期指标,仍需高度重视并努力克服不利因素的影响.
朱宏任分析指出,中国经济增速回落带有明显的调整特征,随着中国应对08年金融危机的一些政策措施逐步退出,政策效应逐步减弱,经济增速在一定程度上出现适度性调整回落.同时中国潜在增长率的下降也加剧了经济回落,外需萎缩的影响程度加深,企业困难有所加重,但尚未出现大面积效益下滑.
数据显示,今年前五个月,中国规模以上工业企业实现利润同比下降2.4%,企业亏损面为17%.而2009年年初,当时工业企业经济效益大幅度下滑,企业亏损面最高达到25%左右.
朱宏任表示,6月份,全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.1%和2.5%;与去年7月份的高位相比,不到一年时间,价格指数分别回落了9.6和13.5个百分点.在市场环境趋紧和产能普遍过剩的状况下,价格下行的市场预期增加,加剧了生产企业的经营困难.
而面对经济下行压力,中央提出了一系列政策措施,并且强调要把稳增长放在更加重要的位置上.国内的需求潜力巨大,企业抗风险能力也在逐步增强,下半年随着稳增长措施政策效应逐步显现,工业经济运行有望进一步趋稳回升.
他并提到,稳投资是当前稳增长的关键,要重点支持和建设一批市场前景好、产业关联度大、创新能力强的产业项目,同时要巩固和增强消费对经济增长的拉动作用,重视培育新的消费热点,促进消费需求升级.
今年上半年中国规模以上工业增加值同比增长10.5%.工信部赛迪智库工业经济研究所此前发布报告认为,下半年工业经济运行形势谨慎乐观.预计三季度末、四季度初,工业运行会出现明显好转,下半年工业经济增速将保持在10.7%左右.(完)
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)