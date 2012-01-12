分析师看中国12月CPI（更新版）

焦点：去年全球银行债券交易自2012年来首增 英退及特朗普助推--调查
路透伦敦2月23日 - 周四公布的一项调查显示，2016年全球主要银行的债券交易收入自2012年以来首次上升，得益于英国人投票离开欧盟和特朗普赢得美国总统大选后债市交易活动增加。
（新增分析师评论）
路透北京1月12日电---中国国家统计局周四公布数据,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,创下15个月新低,且为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落.通胀持续放缓,为政策调整预留更多的空间.
而本周稍早海关数据显示中国进口意外大幅下滑,引发对经济放缓的担忧,亦呼唤政策面进一步放松.
统计局数据并显示,中国去年全年CPI同比涨幅达5.4%,较年初设定的4%目标高出逾一个百分点.
主要数据:
--12月CPI同比上涨4.1%(路透调查中值为4.0%),11月为4.2%
--12月PPI同比上涨1.7%(路透调查中值为1.8%),11月为升2.7%
--12月CPI环比上涨0.3%(路透调查中值为0.3%)
--12月CPI中的食品价格同比上涨9.1%,非食品价格同比上涨1.9%
--2011年全年CPI同比上涨5.4%,PPI同比上涨6.0%
欲浏览中国12月CPI图表请点选:r.reuters.com/cef95s
以下为市场人士的评论:
--湘财证券宏观经济研究员 陈乐天:
12月的CPI虽然要比预期高些,但我们还是要看到可喜的一点,那就是非食品价格出现下降,除了烟酒服装类上涨以外,包括娱乐教育和居住等类别的价格都在下降.PPI环比下降比预期快一些,这反映出工业生产中供求关系恶化要比预期的严重.
我们在2012年宏观经济报告中预测全年CPI涨幅在3.4%偏高一些,但现在考虑到非食品价格的趋势,以及基於食品价格还会上涨但涨幅有限的预测,现在预测CPI全年可能上涨3%左右甚至不到3%,物价总体可控.
--民生证券宏观分析师 张磊:
从12月CPI数据看,环比较11月呈现上涨,上涨动力仍然是食品价格的上涨所贡献.一方面由於及季节性因素,天气寒冷导致鲜蔬价格反弹,另一方面与元旦节日因素导致的需求推动有关,整体上食品价格的波动还是在预期范围之内.
非食品价格环比回落,主要与实体经济需求回落有关,这一点与PPI的加速回落显着关联,主要工业企业仍面临去库存压力,工业增速仍然处於下滑态势.
预计1月份由於前期雨雪天气影响及春节节日因素,食品价格环比仍会继续上涨,非食品价格保持相对趋稳,翘尾因素对CPI上涨的影响较2011年同期下降,预计1月份CPI会在4.1-4.2%左右,一月份之後在翘尾向下拉动及气候、节日因素影响减弱,CPI将显着回落.
--新加坡华侨银行分析师 谢栋铭:
PPI数据符合我们的预期,反映出大宗商品价格下降.不过考虑到12月份食品价格大幅上涨,CPI的涨幅要稍低於预期.
这表明由於经济活动的放缓,非食品价格增速放慢.我们预计今年的CPI涨幅将进一步放缓.今年第二季实际利率为负的状况可能会得到修正.
物价压力的缓解也令央行的担子稍有减轻.我们预计今年存款准备金率还会有三次下调.
--渣打银行中国研究部主管 王志浩(Stephen Green):
一直都存在关於中国是否以及在多大程度上正放宽政策的争论.如果有什麽关联的话,该数据支持了中国没有明显放松政策的论点,因此令市场失望.
对我们的客户而言,有关信用环境变化的各种讯息好坏不一,当然我们尚不预期央行会再次调降存款准备金率.
我们预计第一季CPI平均增幅将约为3.5%,我们作出的年度通胀率预估是业内最低的.我们认为通胀率在上半年将会迅速下降.
--野村驻香港分析师张 智威:
CPI环比升幅低於过去几年同期水平.这意味着通胀不再是决策者的主要忧虑.中国目前更加担心经济放缓,并将继续放松政策.
第一季贷款供应将增加,而且中国可能在3月降息.我们预计第一季国内生产总值(GDP)成长率将大幅放缓至7.5%.
--东北证券策略分析师 杜长春:
12月CPI符合市场预期.物价走势整体上高位运行,主要是由於季节性因素导致农产品价格出现明显反弹.物价仍然受季节性以及节日因素影响较大,但预计仍以逐步回落为主,物价对於政策层面的制约逐步减弱.
工业品出厂价格继续回落,一方面是翘尾因素影响消除,另一方面生产以及需求端的疲弱导致生产资料价格下降,CRB指数环比下降超过3%,未来预计PPI仍将以下行为主.
--平安证券首席宏观经济分析师 孙方红:
春节前CPI是会有些上涨,PPI走势和国际市场大致类似.预计CPI在1月份还是会略涨一下,这与节日因素有关.我们觉得今年全年CPI涨幅可能在3.5%-4%左右,总的价格涨势相对平稳,但由於翘尾因素,全年还是会呈现"前高後低"的格局.
但PPI变化可能会大些,预计一季度可能会继续往下走一走,二季度後价格会企稳.从国外来看,全年价格向下压力比向上的大,主要风险在於欧元区债务危机;国内物价则是向上的动力小,向下的压力还要看工业品价格和内需的调整.
--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:
反应季节性因素的食品价格往上涨了点,总体感觉12月CPI跟上个月差不多,此外,PPI环比亦进一步下降,证实通货膨胀在近期内已经不是主要担忧,即相对於经济增长来说,通货膨胀现在是第二位了.
考虑到季节性因素,预计今後两个月的通货膨胀也不会急速下滑,会在目前的水平上稳定一段时间.整体上,今年全年总的CPI也不会起伏太大,将围绕4%的水平上下波动.
今年的货币政策有稳健但偏向宽松的倾向.我们预计今年的广义货币增长是14%-15%,高於2011年;新增信贷是8万亿.由於今年外汇流入将可能会减少,所以必须通过降低存款准备金率来实现货币增长.我们预计春节前还会有一次降存准的动作.
--国开证券宏观经济分析师 杜征征:
考虑临近春节节假日,食品价格出现上涨,所以此前通胀较快回落的步伐受到抑制.我们预计1月CPI将继续维持在4%左右的水平.不过之後将有所回落,年中有望出现今年的低点在3%上下,全年涨幅或在3.7%.
因为通胀还有不确定性,所以我们认为利率工具很难下调,全年看央行可能今年四次调整法定存款准备金率,预测全年信贷规模在8-8.5万亿.
--华融证券首席策略分析师 肖波:
尽管年末食品价格有所抬头,但CPI同比增幅仍然保持了下滑的态势.从PPI来看,後期对CPI的影响相对乐观,PPI对CPI的传导将促进後者的下滑.下月同比数据虽将受到春节影响,但预计总体上仍保持下滑.
从环比数据看,PPI进一步下降,我认为PPI若再进一步下滑,可能会影响生产者的积极性,而生产不畅或将加剧供需矛盾.
预计接下来在政策上还是以微调为主,春节前可能下调存款准备金率一次.
--中国国际经济交流中心研究员 王军:
CPI和PPI继续回落,数据与预期相符,表明政府控制通胀的努力基本达到,但较年初确定的4%的目标仍超过一个多百分点,估计今年一二季度CPI涨幅可能回落,全年会呈现前低後高的态势.
他认为,虽然CPI和PPI涨幅均在回落,但因推动物价上涨的长期因素仍在,包括劳动力成本,原料价格等等,因此今年政府确定的CPI目标估计仍会在4%左右.
**相关背景**
--中央经济工作会议明确今年将保持"稳健"货币政策和"积极"财政政策.会议称,要确保政策的稳定性和连续性,中国要确保今年经济平稳增长和社会稳定,保持宏观调控政策和整体物价水平"基本稳定".
--中国国家主席胡锦涛称,今年将继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系,加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,努力巩固经济社会发展良好势头.
--中国国家发展和改革委员会称,今年要保持经济平稳较快增长,继续把稳定物价总水平作为宏观调控的重要任务,防止价格走势出现反弹.要进一步完善价格调控政策,并积极推进成品油和煤电等价格改革.
--中国央行行长周小川称,2012物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期;至目前中国央行货币政策工具可松可紧,货币政策调整空间一直比较大.
--国务院总理温家宝称,中国2012年已经明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调.他表示,经济增速将面临下行压力.从全国来说,一季度可能比较困难.
--中国央行货币政策委员李稻葵称,今年中国经济增速将逐步回落,但增幅不会低於8.5%;未来几年CPI升幅约为3-5%,控通胀仍是主要课题.
--发稿 北京新闻部; 审校 杨淑祯/丁淑琴/乔艳红
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