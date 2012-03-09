分析师看中国2月CPI数据

路透北京3月9日电---中国国家统计局周五公布,2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至3.2%,创下自2010年6月来最低位;上月为上升4.5%.分析师普遍预计,通胀在上半年将处於下降通道,为实施偏宽松的政策提供空间.

当月工业生产者价格指数(PPI)同比则持平.

主要数据:

--2月CPI同比上涨3.2%(路透调查中值为上涨3.4%),1月为升4.5%

--2月PPI同比持平(路透调查中值为上涨0.2%),1月为升0.7%

--2月CPI环比下降0.1%,PPI环比上涨0.1%

--2月CPI中的食品价格同比上涨6.2%

以下为市场人士的评论:

--东北证券策略分析师 杜长春:

物价自去年7月份高点以来就已经进入下行通道,未来物价仍将以下行为主.一方面,经济的下行必然伴随着物价的回落,这也是物价回落的核心原因;另一方面,去年持续紧缩的货币政策导致推升物价上涨的推手弱化.未来经济仍以回落为主,且波动幅度有限,从根本上制约了物价的反弹或超预期上涨,而流动性层面,目前仍以缓解为主,也难以成为推动物价上涨的客观基础.

我们预期全年CPI(涨幅)在3%左右,不过市场流动性的被动释放存在一定推动因素.未来宏观调控政策以稳定外贸,投资适度释放,拉动消费为主,主要是积极的财政政策为主,包括大消费领域的刺激.投资领域有望适度恢复,尤其是高铁、核电等领域.

--大和证券资本市场驻香港经济师 赖志文:

春节因素的减弱是造成2月CPI数字偏低的原因,节後价格都下降了,尤其是食品价格.数字也支持了我们的观点,那就是政策还应当进一步放松.

监管层在放松政策的时候比较谨慎,前两次调降准备金率之间相隔两个半月.我们预期还不会降息.下次可能会在4月调降存款准备金率,近期不会着急下调.我们认为通胀已不再是风险.

--民生证券宏观经济分析师 张磊:

2月CPI基本符合预期,随着春节因素影响逐步释去,天气逐步转暖,食品价格环比大幅回落,而非食品价格保持相对稳定,拉动CPI下行.未来看,3月翘尾有所反弹,对3月CPI略有向上拉动,但随着季节性影响逐步减弱,主要农产品供应逐步增大,CPI食品价格有望逐步回落.

PPI层面看,受制於内外需求乏力,企业产成品去库存压力犹存,另外翘尾因素向下拉动PPI同比增速,预计3月PPI将进入负值区间.

--国海证券宏观经济分析师 邹璐:

节後食品价格大幅回落令数据更为乐观,甚至较市场预期更好.CPI涨幅回落主要是因食品价格快速回落,这亦减缓了政策压力.货币政策将在稳健的基础下适度宽松微调,但考虑到外围持续量化宽松,国内的放松空间亦相对较小.预计後续还将下调存准,但利率则保持不变.

我们认为,CPI上半年回落的态势已较为确定,但到年中或将有一定回升,因水电等资源价格启动或触发後续价格上涨.

PPI(环比)回升符合预期,我们认为其底部已经显现,二季度同比会逐渐回升.PPI上涨对工业企业收入有一定改善.不过,後续还要看涨价幅度,若涨得太多,则会对下游带来较大压力.

--银河证券宏观经济分析师 许冬石:

2月CPI与PPI符合预期.目前来看,预计今年CPI将呈涨幅放缓趋势,整个上半年预计CPI涨幅维持在3.5%左右,下半年有可能到3%以下.但通胀形势仍不可掉以轻心,如输入性通胀压力以及国家可能理顺资源价格等因素.

预计未来PPI环比将呈上行趋势,主要由於各类生产资料价格上涨导致,三季度可能会上去.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

由於之前主要食用农产品价格已经连续五周下跌,本月数据没有意外.基数效应、猪周期因素、食品节後效应和经济放缓是导致CPI处於下降通道的四大原因.

商务部监测的生产资料价格亦在回落趋势之中,所以我们估计PPI价格在後期亦可能进一步回落.

从目前全球经济及流动性状况判断,短期内大宗商品价格亦无大幅上涨的动力.从目前数据来看,通胀在二季度继续处於下降通道之中将为大概率事件.

另外,从政府工作报告体现出的思路看,政策对通胀保持较高的审慎,估计是担心下半年输入性通胀的反弹.所以预计政策将保持我们之前所认为的中性+,即中性略偏宽松的状态.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

CPI上涨3.2%,PPI涨幅与去年同期持平,基本符合预期.如我们预期,带动CPI回落的主要因素是食品价格的回落,当月食品价格涨幅6.2%,涨幅比上月回落4.3个百分点.单此一项,带动CPI回落1.2个百分点.当月CPI环比下降0.1个百分点,明显低於春节在1月份的历史同期水平,确实表明通胀压力在缓解.

对於今年通胀,我们维持这是在高通胀时代难得的通胀缓解时期的判断,全年CPI上涨2.6%,回落趋势将延续到三季度.原因是:货币增长和需求回落的滞後影响;食品价格涨幅总体回落;居住价格回落.

PPI全年同样也会大幅度回落,但其走势可能更容易受到大宗商品价格走势的影响,全年呈现前低後高的走势,平均涨幅在1.1%左右.

--国盛证券研究所副所长 周明剑:

2月CPI是低於预期的,比原来预期的要好,这样看来今年CPI可能会低於4%,有利於推出价格改革,如果全年资源价格不改革,则CPI可能在3.5%以下.料今年利率应该不会调整,实际利率会由负转正,猪肉价格有可能也会下调.

PPI为零,在未来月份PPI料会上行,一季度增幅相对比较低.

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟:

CPI的同比涨幅与我们之前预测的数据一致,CPI涨幅回落的关键在於食品价格的环比涨幅有明显回落,表明节日因素的消失,同时翘尾因素回落1.2个百分点.

CPI已经低於3.5%的一年期定期存款的利率,表明负利率的情况在2月份已经得到扭转.

我们预计今年上半年CPI的同比涨幅都在3%左右波动,到今年的第四季度CPI涨幅可能会有小幅反弹,但全年仍在3%左右.只要外部没有大的突发不确定性因素,通胀控制在4%的这个目标应该是可以实现的.

CPI涨幅的回落给货币政策留下了更大的操作空间,但我们认为目前的利率水平仍处於中性,加上中国的经济增长仍比较平稳,所以下调利率的必要性还不大.货币政策仍以公开市场操作和下调存款准备金率为主,我们预计今年年内RRR仍可能下调2-3次,每次50个基点.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

2月CPI增幅稍低於市场预期,主要是食品价格回落更加明显.预计通胀水平将持续回落,在7月触底至年内低点,约2.6%的水平,之後可能有所反弹.

年内有可能下调存款准备金率两次,分别在二季度和下半年.而利率政策方面,央行或下调贷款利率一次.

--中信建投宏观分析师 胡艳妮:

CPI基本符合预期,数据表明,中国经济仍处在下行区间,CPI下行是因2月有季节因素,料3月会有所反弹.今年中国CPI全年涨幅目标在4%,是在未来给资源税改革、公共品提价留下空间,料这一目标是可以实现的.

PPI同比则预计3月还会继续下行,料全年低点应在一季度.

--国泰君安宏观分析师 汪进:

CPI数据完全符合我们的预期,主要是春节以後食品价格回落所致.我认为,接下来还会处於下行通道,3月CPI涨幅可能还在3.2%附近.

通胀持续回落,使得货币还可以持续现有偏宽松政策,在工具上,我认为最重要的,信贷上半年会是平稳增长的局面,准备金率根据需要还有调整的可能性.

**相关背景**

--中国国务院总理温家宝周一称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.

--中国国家发展和改革委员会主任张平称,尽管中国经济增速放缓,但长期向好的基本面没有改变.

--中国国家统计局局长马建堂表示,今年通胀压力有所减弱,但仍不能掉以轻心.如果不加以控制,潜在的上涨压力很可能会变成现实的风险.

--中国央行货币政策委员李稻葵表示,如果国际形势和天气状况理想,中国今年CPI涨幅预计3%左右,并预期"十二五"(2011-2015年)後几年的GDP目标还会继续调低.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 乔艳红/黄凯/张喜良

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