分析师看中国12月新增贷款数据

路透上海1月9日电---中国人民银行周日公布数据显示,2011年12月新增人民币贷款6,405亿元,高於此前路透6,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.6%,同样高於此前12.7%的路透调查中值,因当月财政存款大量投放,令市场流动性好转.

央行数据并显示,12月末人民币各项贷款余额54.79万亿元,同比增长15.8%,稍高於15.7%的路透调查中值.2011全年人民币贷款增加7.47万亿元.

分析师并指出,从M1和存贷款增速以及贷款结构看,目前银行并没有明显的惜贷现象,不过实体经济的主动贷款需求仍较弱,经济活力不足令未来再次下调存款准备金率的可能性犹存.

以下是分析师观点:

--瑞银证券中国区首席经济学家 汪涛:

目前看来,12月份的广义货币(M2)同比增速和贷款增量都超出预期,尤其是贷款增长较多表现出了官方通过增加对经济的信贷支持,保持社会融资总量水平的政策意图.

12月的财政资金集中投放,加上理财资金回转,令当月的存款增加较多;今年全年的M2会维持在14%的增长水平,同时新增信贷规模可能会超过8万亿元.

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健博士:

12月月新增贷款较上月回升较多,主要是因为年底银行存款大幅度增加、存贷比下降,进而银行信贷投放能力有所增强.

从结构上看,当月贷款多增主要是因为对公短期贷款增加较多,新增对公中长期贷款甚至较上月略有下降,新增票据融资较上月略有扩大,新增居民户贷款则因住房市场低迷继续维持在较低水平.这一贷款结构说明,实体经济信贷需求仍以短期流动性资金为主,以扩大投资为主的中长期贷款需求并不旺盛.

货币供应增速较上月回升主要是因为当月银行加大存款吸收和财政资金大幅度下放,假日因素加上股市低迷导致证券市场资金回流银行体系也是重要原因.

未来信贷运行展望:在政策有所放松的情况下,加之银行体系流动性状况有一定改善,而且,从历史经验来看,1月是信贷需求较为旺盛时期,银行也倾向於加大信贷投放,预计1月新增贷款可能在1万亿以上,并超过去年同期水平.2012年全年,主要受政策适度放松、信贷环境相对宽松的影响,预计新增贷款规模较今年有所扩大,可能达到8-8.5万亿元.

2012年中国将继续实行稳健的货币政策,但预计总体比今年适当放松.尽管12月银行流动性状况有一定改善,但考虑到年初信贷需求压力较大、春节期间现金需求增大以及外汇占款增长依然不容乐观,1月有下调准备金率的可能,预计今年全年准备金率可能下调2-4次,每次0.5个百分点.

未来公开市场操作将继续作为主要政策工具来灵活使用,保持市场流动性合理适度.利率方面,综合考虑物价涨幅回落、经济增速放缓但中长期通胀压力依然存在,维持利率保持基本稳定的判断.但若有严重的负面冲击,不排除准备金率进一步下调、利率小幅下调1次、0.25个百分点的可能.

--宏源证券债券高级分析师 何一峰:

数据与11月相比有一定的回升,除了财政存款投放及春节因素影响外,主要还是2011年四季度信贷明显提升效果显现.投放信贷初期,货币乘数没有明显提升,但随着信贷投放趋向宽松,效果正在逐步显现.未来偏紧的资金面将进入一个缓慢的改善过程.

央行将在春节前暂停公开市场操作,并适时提供逆回购.但存款准备金率下调的预期仍然没有变化,只是时点往後推,预计会在春节期间.

--中信证券首席宏观经济学家 诸建芳:

去年12月份的金融数据大体符合预期,但当月的新增信贷规模比原来估计的要多一些,这体现出了政策"预调微调"转向.

从今年来看,广义货币同比增速还会有所增长,全年达到14%-15%的水平,新增信贷在8万亿元人民币以上的规模.

从经济来看,中国季度经济增速在一季度还会下滑,二季度则可能企稳,全年增速可能维持在8.5%左右的水平;相应地,通胀会处在相对较低的水平.而与经济密切相关的房地产政策,可能在今年年中开始有所转向.

--招商证券研究发展中心宏观经济研究主管 谢亚轩:

12月M2和信贷增长均略超市场预期.M2增长较快,一方面是因为信贷投放,另一方面,跟财政存款的大量投放也有关系,我们估计12月有1.2万亿左右.

12月单月贷款增长比较快,大家现在比较关注这种情况在1月份能不能持续.在调控的前提下,会有担心实体经济不景气,贷款的需求不旺.

我们预计,2012年M2增长13%左右,加上表外的影响,实际增长会在15%左右.这是一个与稳健货币政策基调相适应的水平,央行自己也说稳健期合适水平是15.9%.

与之相对应,我们预计2012年新增贷款8万亿元,这个水平也就是适度增长,不算高也不算低.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

这次有几个数据比较关键,第一就是财政存款,12月份财政存款下降1.2万亿,下降幅度是历史次高;第二是存款增长很高,1.4万亿,其中居民存款增长1.6万亿是历史最大,主要是理财产品年底到期转回.

另外M0增长也比较高,有3,000多亿,前年同期是2,000多亿,这预示着1月份M0增长也会很高,如果按照去年同比例增长,可能达到1.5万亿,对资金面和市场利率冲击很大.央行因此也推出按需逆回购的承诺,提前做了准备,虽然央行没提到逆回购的利率水平,但肯定不会像去年那麽高,因为当时政策是收紧的,而今年货币政策目标发生转变,今年利率最多4%-5%.

12月贷款结构上有一些特点,长期贷款少,短期贷款多,票据融资继续回升,伴随着票据利率的下降,表明信贷额度的约束性下降,信贷额度虽然放松了,但实体经济对贷款的主动性需求在放缓,因为中长期贷款弱,说明项目上的少,主要还是解决流动性的问题.

现在贷款的增速实际上高於存款的增速,这说明银行没有惜贷,问题还是出在实体经济上.

--国泰君安固定收益部研究主管 周文渊:

货币供应量的反弹主要原因是因为年末理财产品回流以及财政存款的大规模投放,令银行存款大幅增加,银行顺势积极放贷所致.如果1月份的信贷投放能够保持比较高的水平,M2可以说已经见底.

央行今年同样不会出台新增信贷的具体目标,而是通过贷存比、资本充足率等其它市场化的指标来控制银行体系的信贷投放.至于降准,这将是一个趋势,央行进行逆回购操作的规模大小只能是改变它发生的时点.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

全年的新增贷款是超出预期的,特别12月份,比我们预期的数据要超出1,000多亿元人民币.从信贷投放的情况看,政策放松的迹象还是非常的明显,而且放松的速度还是很快,此前说的政策"微调",其实调整的力度并不小,这种放松经过2-3个月後,会对经济有个明显的效果.

12月,M2反弹的力度也是高於我们的预期,这应该是去年四季度政策定向宽松的结果,货币供应量上去了,M2的增长幅度也会跟着上涨,我们推测,货币政策供应量最低的时候已经过去了,预计经济企稳的情况比预期的还要要快一些,最差可能是在去年四季度和今年一季度,二季度以後情况可能会逐渐好转.

另外,虽然M2反弹,但M1并未随之出现较大幅度的上涨,说明经济的整体活力还是不够,我们仍然维持春节前央行可能下调存款准备金率的判断,目前在公开市场逆回购并不能完全替代下调存准率的政策效果.

--国海证券宏观分析师 邹璐:

12月新增信贷高於市场预期.2011年全年新增信贷7.47万亿元,基本达到央行7.5万亿的目标.12月新增信贷超预期,主要在於存款的快速增长,12月新增存款1.43万亿,其中财政存款是主要贡献,可能达到1.2万亿.然而由於财政存款集中释放具有短期性,而银行超储率仍较低,货币乘数制约存款增长.

受制於贷存比,我们认为若1、2月不降准,则这两个月银行将面临较大的放贷压力.因此,降准具有必要性,虽然央行将实施逆回购,但预计春节前後降准的概率仍较大.

12月M1和M2分别为7.9%和13.6%,分别比上月增速高0.1和0.9个百分点,是两者连续下降五个月之後的首次回升,反映流动性有所好转.货币供应量首次回升,我们认为一方面源於财政存款释放导致基础货币提升;另一方面,12月首次降准对货币乘数带来正面效应.

不过由於2012年年初公开市场和外汇占款可释放资金不乐观,基础货币难以提升,未来货币供应量继续回升还有赖存款准备金率继续下调.同时,M1回升幅度远低於M2回升幅度,存款定期化未有改善,经济活力仍不足.

**相关背景**

--中国人民银行行长周小川表示,总体来看2012年世界经济面临的困难和不确定性都比较多,发展态势目前还看不太准,要加强政策储备;国内出口增速放缓,经济增长下行压力明显增大,宏观调控面临更多两难选择.

--中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上,再度呼吁要加强信贷对实体经济的支持.他指出要坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱.

--中国人民银行周日表示,2012年将继续实施好稳健的货币政策,适时适度进行预调微调.同时,加强系统性风险监测、评估和处置,全力维护金融稳定,敏锐观察和跟踪分析国内外经济形势,做好应对预案,切实防范经济金融风险.

--虑及春节前金融机构普遍流动性紧张,以及长假期间旺盛的提现需要,中国央行公开市场暂停春节前央票发行,并逾10年来首次宣布将就逆回购操作进行公开招标,令节前调降存款准备金率的可能性大幅降低.(完)

--发稿 上海中文部; 整理 边竞; 审校 林高丽

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