今年全年规模以上工业增加值预计增长8.3%左右--工信部

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月22日 - 中国工业和信息化部周一表示，工业通信业运行基本平稳，预计今年全国规模以上工业增加值增长8.3%左右，单位工业增加值能耗和用水量分别降低7%和5.8%。
工信部网站刊登的新闻稿称，今年信息消费规模料达到2.8万亿元，同比增长25%，电子商务交易额超过12万亿元，同比增长20%，电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业收入分别增长4%、20%和50%。
截至11月底，已淘汰炼钢产能2,790万吨、水泥6,900万吨、平板玻璃3,760万重量箱，提前一年完成“十二五”淘汰任务。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。