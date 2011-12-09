中国11月工业生产增速降至逾两年低位

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
* 工业生产同比增长12.4%,低於路透调查中值12.8%
* 前11个月固定资产投资同比增长24.5%,稍低於预期
* 当月社会消费品零售总额同比增17.3%,稍高於预期
* 扣除通胀因素物价增长缺乏可持续性
* 经济逐步放缓但"硬着陆"仍无虞,政策放松要求升温
路透北京12月9日电---中国11月工业生产同比增速创下逾两年低点,加上扣除物价因素後的消费增长亦难乐观,显示实体经济仍处於逐步放缓轨道当中,"硬着陆"可能性虽不大,但宏观政策放松的要求正进一步加强.
中国国家统计局周五公布,11月规模以上工业增加值同比增长12.4%,低於路透调查中值12.8%,而前次低点为2009年8月的同比增长12.3%.前11个月固定资产投资同比增长24.5%,亦低於路透调查中值24.7%.
"投资回落的趋势是明显的和健康的,没有太大的波动;工业增加值稍微低一点,这也是前期紧缩政策影响下的结果."西南证券首席经济学家王剑辉并预计,明年2月前工业增加值都将维持在阶段低点.
统计局数据并显示,11月社会消费品零售总额同比增17.3%,高於路透调查中值16.9%.
但王剑辉对此评论,"消费是比较令人担心的一块,17.3%的增速如果扣除掉物价的因素,实际增长可能不到12%,这个速度是不利於消费的可持续增长的."
统计局稍早公布,11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%,当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.7%,双双低於路透调查中值.
中国国际经济交流中心研究员张永军认为,经济整体下滑的态势仍属比较平缓,属於可接受的范围,政策还没有到不得不大幅调整的地步,但下调存准的可能性在加大.
中国官方11月制造业采购经理人指数(PMI)自2009年3月来首次降至49%的荣枯分水岭下方,在宏观调控累计效应叠加外部经济低迷的作用下,四季度经济增速续回落已成定局.(完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
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