分析师看中国5月信贷和M2数据

路透上海6月11日电---中国人民银行周一公布,5月新增人民币贷款7,932亿元,高於此前路透7,200亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.2%,亦略高於13.0%的路透调查中值.

中国5月居民消费价格指数(CPI)同比升3.0%,创下近两年新低.通胀回落为货币政策灵活调整创造空间,而央行上周刚刚宣布三年半来首度降息,距离其此前下调存准尚不足一个月.业内人士预计,未来货币政策仍将稳中趋松,为"稳增长"保驾护航.

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主要数据:

--5月末广义货币供应量(M2)同比增长13.2%(路透调查中值为13.0%),4月末为12.8%

--5月新增人民币贷款7,932亿元(路透调查中值为7,200亿元),4月为6,818亿元

--5月末人民币贷款余额58.72万亿元,同比增长15.7%(路透调查中值为15.5%),4月末为15.4%

以下为市场人士的评论:

--国泰君安固定收益部研究主管 周文渊:

信贷数据明显超出市场预期,接近8,000亿元.从结构来看,中长期贷款累计近2,700亿元(含居民户和企业)好於市场预期,同时票据融资规模为2,320亿元;总量和结构都较4月份出现明显改善.中长期贷款需求上升,显示投资需求在好转.

货币供给增速(M2)反弹至13.2%,较上月增加0.4个百分点,主因是贷款放量带来货币乘数上升,包括连续的宽松货币政策也逐步显现效果.

预计6月份信贷可能环比可能继续上升,货币供给增速有望延续反弹.中长期贷款已经起来,我们认为可以逐步配置权益类资产,利率债风险较大.政策预期上,未来存款准备金率政策还将下调1-2次,利率调整最多还有一次.

--宏源证券债券高级分析师 何一峰:

5月人民币新增贷款为7,932亿元,比上月多增1,000多亿,符合预期.因5月份政策转向比较明显,下调存款准备金率有利於信贷的投放.结构上看,居民中长期贷款增加额比4月多增300多亿;企业则多增400多亿,其余是短期贷款.所以应该说贷款需求还是有真实性的回升.5月票据融资增加2,320亿元,比4月相对有所减少,也说明实体经济的需求还是有恢复.

M2增速受到信贷的影响小幅反弹0.4个点,并不是太高.M1比4月反弹0.4个点非常关键,因为M1的拐点往往是经济出现拐点的标志.M0是下降了0.4个点,这与财政存款有一定关系,同时也表明现金有回流银行体系的迹象,和当月存款出现增长相匹配.通胀预期回落的情况下,大家更乐意把钱存到银行.包括利率由负转正,也是激励存款增长的原因.未来如果信贷持续恢复,派生存款还将进一步增加.

市场普遍预计还会有宽松政策的陆续出台,至于力度方面尚无一致预期.我们认为7月底之前还有一次降准,之後将根据外汇占款的走势而定.四季度可能有1-2次降准预期在.降息还需要关注未来工业增速的情况.债市现在是牛市後期,短期内会出现收益率的低位盘整,市场拐点还看不到,需要等经济数据的进一步演绎.

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健博士:

新增人民币贷款略高於预期,且中长期贷款的增长情况要略好於上月.一方面实体经济贷款需求可能有所增长,银行对项目的审批速度也有所加快,另一方面存款也有提高,银行放贷能力增强,应该说刺激政策已体现出一定的效果了,经济大幅下滑的可能性不大,接下来预计会有一段政策观察期,短期内应该不会再继续大幅降息等,货币政策会延续微调的基调.

--兴业银行首席经济学家 鲁政委:

综合新增信贷和货币供应等各项数据看,中国5月经济有趋稳迹象,5月份银行新增信贷达到近8,000亿元,与政府宏观调控转向"稳增长",加快审批项目投资有关系.如果未来3-4个月银行新增信贷都能维持在8,000亿元人民币左右,我们可以基本确认中国经济增速在2季度後将会开始回升.

目前银行信贷投放受到一定制约,如果要信贷增加规模,调整放松或者调整对银行存贷比的监管限制将会比较有效.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

M2与信贷均超出市场预期,主要是和近期项目加速审批,配套贷款投放有一定的关系.从贷款结构看,企业短期贷款与票据融资占比66.8%,中长期贷款不足1/3,企业融资扩大再生产意愿并没有得到明显回升.

随着近期降息、前期存款准备金的连续下调以及国家有计划地加速审批中大型项目,预期短期国内需求将有所回升,幅度取决於决策层放松的力度以及外需的恢复程度.

年内,随着物价整体水平的下移以及稳定经济增长的需求,仍有可能再次下调利率水平25个基点;此外,随着外汇占款的减少,存款准备金率亦有可能下调1-2次.

--上海证券宏观分析师 胡月晓:

货币放松政策开始见效,银行放贷增加;货币增长也开始企稳.随着二季度经济的见底回升,信贷需求会有恢复性增长,货币增速将维持目前态势.当前货币总量仍然是过分充裕,货币增速不会大幅反弹.

从经济和物价的形势看,维持偏紧的数量和低廉的资金价格将是可能的货币政策选择,"紧数量、低利率"将是可能的货币组合.

--华融证券宏观经济分析师 肖波:

5月新增贷款超出市场预期,估计与央行货币政策调整、窗口指导有很大关系.展望未来,如果银行能实现贷款利率向下浮动,将有望刺激企业贷款需求.

我们认为此次央行降息是货币政策的一个转向信号,向放松的这样一个方向转变.从经济角度上来说,伴随政策放松累计效应不断显现,经济有望在二季度见底,三季度小幅回升.

货币政策方面,我们预计年内可能还将下调存款准备金率3-4次,7月初可能还将降息一次.

--兴业证券宏观分析师 王涵:

信贷增速正常,预计未来几年M2增速都将在10-11%的水平.因为前几年有货币化的影响,目前这种水平很正常,市场不要预期太高.今年以後的几个月M2也很难走到16-17%了,也就12.5-14%.

中长期贷款有所上升,但短期贷款与中长期贷款的比例仍然在上升,说明企业中长期贷款的意愿还没有起来,近八千亿的贷款中冲贷的成分还很大.预计随着审批项目的落实,情况会有改善,最早6月份,最晚三季度就可以看到中长期贷款比例上升的改善.至于整体经济状况,目前还是缓慢寻底的过程,难见明显起色.

--渣打银行中国经济分析师 李炜:

新增信贷有所改善,好於市场平均预期;M2增长有所恢复,均表明货币市场资金在改善,有利於支撑实体经济的增长.

中长期贷款结构改善不是特别明显.投资的初期,企业可能还是有短期资金的需求.不过,货币总量增长是积极的,结合新增投资改善的情况看,增长应该是趋势性的.当然,还需要未来几个月的数据去支撑.

贸易顺差大,外汇占款增加可能会比较快;另外,贷款也会派生一部分存款;理财产品的增量与以上两者的总值做比,没能抵消掉,5月存款的增长就会比较快.

--中国银行战略发展部高级分析师 周景彤:

5月份8,000亿元的新增信贷量还是高於市场预期的,因为开始的两周情况并不是特别好.但这个规模,也是与5月宏观经济有企稳迹象相匹配的.另外,中长期贷款方面,增长仍不尽如人意,表明企业对未来经济走势不是特别乐观,整体预期仍比较谨慎.

因为降息发生在6月份,肯定有利於促进企业贷款的积极性,但能因此增加多少量,还要再观察.毕竟降低借贷成本,不意味着解决了企业在投融资方面的全部问题.

至于未来的货币政策走向,预计仍是一个稳中趋松的态势,年内还是能继续看到降息和降准.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

新增信贷是预期上限,结构上变化不大,短期占比还是比较高,总量上宽松,但需求仍比较弱;6月数据比较关键,降息应该会有点效果,中长期贷款需求会有所回升,短期来看,降息和降准都不太可能了,政策要进入一段观察期.

**相关背景**

--中国央行自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,大型投行普遍预测年内中国还有降息可能.央行另将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步.

--中国总理温家宝在一场地方会议上明确提到,尽管今年经济成长目标为7.5%,但仍要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升.

--中国5月居民消费价格指数(CPI)同比升3.0%,创下近两年新低,而工业生产者价格(PPI)更跌至30个月的低点.预计通胀回落趋势将延续到三季度.

--中国1-5月固定资产投资增速为20.1%,创出2003年以来新低;5月工业增加值同比增长9.6%,略高於上月的近三年低点.一向稳定的社会消费品零售总额5月增速亦降低至13.8%,为2006年8月以来新低.

--海关数据显示,中国5月进出口总值增长14.1%,创下3,435.8亿美元的历史新纪录;其中,进、出口规模双双创月度历史新高,当月出口1,811.4亿美元,增长15.3%;进口1,624.4亿美元,增长12.7%.(完)

--发稿 上海新闻部; 审校 张喜良

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