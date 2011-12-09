中国通胀回落经济放缓 政策料加速放宽

* 11月CPI连续第四个月回落

* 通胀阴霾渐行渐远,未来将更关注保增长

*工业和投资放缓而消费回升,降低"硬着陆"风险

* 央行或加快下调存准的步伐,但降息尚无基础

采写 北京中文部; 撰写 谢衡

路透北京12月9日电---中国11月CPI同比涨幅连续第四个月回落,笼罩中国经济逾一年之久的通胀阴霾终於渐行渐远.而由此伴生的经济降温,将吸引从政府到市场的更多关注.

虽然宏观调控的侧重点将转换为保增长,但具体的政策操作并不会猛然转向,仍将在预调微调的范畴.更多分析师相信,央行或加快下调存准的步伐,但短期内降息尚无基础.

"由於当前处於本轮食品周期和通胀周期的後半程,CPI的继续回落没有悬念,控通胀已不是问题,问题是保持价格数据背後实体经济的活跃度,因而估计稳增长将成为未来的政策主基调."浙商证券宏观经济分析师郭磊说.

他认为,11月CPI低於预期,显示在内外需同时放缓,且回落速度有加速迹象的情况下,中国经济可能存在一定的胀缩急转的压力.

中国国家统计局稍早公布,11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创下4.2%的13个月新低,环比亦下降0.2%;但工业和投资增速继续放慢,均不及预期,且固定资产投资环比微幅下滑0.19%.

瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光指出,不管是具有前瞻性的PMI指标,还是工业生产和投资数据,均显示经济增长开始在放缓.而且从其他影响因素看,包括海外经济环境和接下来要公布的贸易数据,肯定表现也不会太好,而且越往後出口会越困难.

"目前经济软着陆趋势正在形成,但明年货币政策需要进一步放松,这样才能解除硬着陆的风险.我们预计明年会大幅下调准备金,估计全年至少调六次,"他说.

通胀超预期回落,未能提振孱弱的市场人气,中国股市沪综指.SSEC尾盘扩大跌幅至0.83%;而政策放宽预期则推动银行间债市现券收益率小跌;人民币兑美元即期小幅走贬,最新报6.3634元.

海外市场对中国数据反应平淡,因对欧洲能否达成化解危机可信计划的疑虑升温,主导投资者情绪.亚洲股市、大宗商品价格及欧元等周五纷纷走低.

欲浏览中国CPI相关图表,请点击链接(r.reuters.com/vad55s)

**经济持续放缓,但"硬着陆"尚无虞**

从制造业采购经理人指数(PMI)跌至荣枯分水岭下方,到最新数据显示工业和投资均继续放缓,都表明正处於结构调整中的中国经济在内外因素夹击下慢慢降温.

但分析师认为,这种降温是政策主动调控的结果,在意料之中.且11月消费回升暗示内需稳健,"硬着陆"尚无虞.

中国国际经济交流中心研究员张永军表示,工业增加值的下滑比较明显,与前期公布的PMI先行指标回落,以及外贸不振相吻合,进一步验证了中国经济下滑的趋势.

"尽管如此,经济整体下滑的态势仍属比较平缓,属於可接受的范围,政策还没有到不得不大幅调整的地步."他说.

郭磊也称,"整体而言,经济数据回落没有进一步加速,这就是一个好消息."

统计局稍早公布,11月规模以上工业增加值同比增长12.4%,低於路透调查中值12.8%.前11个月固定资产投资同比增长24.5%,亦低於路透调查中值24.7%;但当月社会消费品零售总额同比增17.3%,高於路透调查中值16.9%.

交通银行高级宏观分析师唐建伟预计,内需将保持稳定增长,这对中国经济增长保持平稳,避免"硬着陆"将起到重要作用.

国开证券宏观经济分析师杜征征也指出,消费的数据较预期更乐观一些,说明消费对经济的推动力较前期有所回升.

"综合来看,我们认为国内经济并未出现大幅下滑趋势.预计明年全年经济增速在8.5%-9%的区间."他说.

**物价回落趋势将延续**

11月CPI同比增幅自7月触及的37个月高点连续第四个月回落,加之翘尾因素走低等多重因素影响,今年年末到明年年初物价将继续下行.未来一段时间内,通胀将不再是让中国政府倍感"头疼"的首要问题.

"物价下行的趋势进一步明朗化,预计12月CPI可能会降至4%以下,全年CPI可能在5.4%左右,2012年CPI可能下降到3-3.5%左右,"交通银行金研中心研究员陆志明称.

统计局数据显示,以往推动CPI上升的主要力量--食品价格11月同比上涨8.8%,非食品价格上涨2.2%;食品价格环比下降0.8%,影响价格总水平下降约0.25个百分点.

中国国际经济交流中心研究员张永军指出,11月CPI下降的比预期要快,主要是食品价格回落明显,而PPI的回落则与整个经济环境有关,包括经济增长明显放缓,外部需求减弱等等.

"通胀压力明显放缓,物价回落的趋势仍会延续,"他说.

值得注意的是,11月PPI同比增幅较10月的5.0%大幅下跌2.3个百分点;环比则下降0.7%.至此,PPI环比已经连续两个月负增长,若未来继续下跌,同比则可能在明年一季度出现负增长.

"PPI大幅回落,这更多体现经济形势相对悲观的预期.出厂价格及购进价格数据均下滑明显,必然意味着下游生产链上的利润会大幅挤压,企业的利润会明显回落."民生证券宏观分析师张磊说.

他并预计,近期召开的中央经济工作会议会出台一些调结构、保增长的举措.

备受关注的中央经济工作会议将於近期召开.路透采访的官员和专家们普遍预计,积极财政和稳健货币的政策基调明年仍会延续,经济工作重心将落在稳增长、抑通胀和调结构.

**年内或再度下调存准**

11月CPI和PPI超预期回落,让市场更期待宏观政策会进一步宽松.虽然中国央行才刚刚下调了存款准备金率,但对央行很快将再次释放流动性的预期却愈加升温.

华融证券首席策略分析师称,从11月PMI等数据看,目前企业生产经营缺乏流动性,经济需求受到制约,央行可能会进一步加大放松力度,年前甚至可能再降存款准备金率.

"对於中国央行来说,下调存款准备金率将更多用於应对经济放缓和外汇流入枯竭,"瑞银中国首席经济学家汪涛说.她预计中国还需下调几次存准率,但将取决於未来数月外汇流入情况.

中国央行上周意外宣布,决定自从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.

此外,一直扮演者中国央行基础货币投放"主角"的外汇占款出现了近四年来的首次下降,发出中国流动性供给和货币创造主渠道改变的重要信号,亦使央行进一步下调存准应对可能出现的资金缺口更显必要.

但虽然中国经济增速有所放缓,但主要是主动调控和经济结构调整的结果.分析人士普遍相信今年GDP增长保持在9%以上应无虞.因此未来一段时间内,央行尚无需动用降息这一价格工具.

"我们预计中国将不会很快降息,即便12月CPI低於4%."新加坡华侨银行分析师谢栋铭说.

陆志明亦称,目前经济增速放缓仍处可控范围,尚无必要通过下调利率来刺激经济增长.而且利率的下调会产生扭曲效应,并导致对实体经济来说不必要的信贷增加."我们预计,2012年的利率水平维持在现有水平的可能性较大."

中国社科院本周三称,今明两年国内总体经济增速虽有所回落,但仍运行在平稳较快的增长区间内;预计今明两年中国国内生产总值(GDP)分别增长9.2%和8.9%.(完)

--审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。