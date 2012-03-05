中国2月汇丰服务业PMI升至53.9

路透北京3月5日电---周一公布的汇丰中国2月服务业采购经理人指数(PMI)大幅升至53.9,创下自去年10月来新高,受益於新接业务的加速增长,中国服务业稳步扩张.

不过,服务业PMI仍远低於长期均值,就业增速仍不高,企业对短期经营前景的信心依然在历史平均水平之下.

"新接业务明显增长,拉动服务业以四个月来最快速度发展.这也有助於新增就业,提振企业预期."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌对此表示.

但他同时指出,结合制造业PMI来看,制造业活动受累于海外订单减少,仍保持疲弱,整体经济状况依旧处於困境,第一季经济同比增速可能在8%左右.

英国市场调研公司Markit公布数据并显示,新接业务分项指数升至八个月高位,受访企业认为市场需求改善是新订单增长的原因.

价格方面,2月投入成本和平均收费价格均上涨,升至三个月高位,受访者称这主要由於燃料和人工成本上升.

对於未来12个月的经营前景,服务业界继续保持乐观,但相比历史数据本月乐观度偏低,约32%的受访者预计未来一年服务业会增长.

受春节後企业集中开工等因素推动,中国2月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均连续第三个月回暖,官方数据触及五个月高点51.0,汇丰指数则达到四个月高位49.6.(完)

--发稿 宿泱韫/康熙泽; 审校 黄凯

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