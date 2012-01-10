分析师看中国12月进出口数据

路透北京1月10日电---中国海关周二公布数据显示,12月中国进出口增速延续下行趋势,并双双创下逾两年来的低点,其中12月的进口增幅更远逊於市场预期,跌至26个月来新低.

而出口增速则继续下滑至2009年11月以来的低点.2011年全年的贸易顺差额则继续收缩.

主要数据:

--12月出口同比增长13.4%(路透调查中值13.5%),11月为13.8%

--12月进口同比增长11.8%(路透调查中值17.0%),11月为22.1%

--12月贸易顺差165.2亿美元(路透调查中值为顺差87.8亿美元),11月为145亿美元

--2011年全年贸易顺差为1,551.4亿美元,比上年净减少263.7亿美元,收窄14.5%

以下为市场人士的评论:

--民生证券宏观经济分析师 张磊:

从去年12月进出口情况看,出口保持相对平稳,略好於预期;受国内需求回落,进口增速下滑明显,进口规模变化更反映国内实体经济变化;贸易顺差继续朝主动平衡方向发展,12月数据中,尤其进口数据波动更反映主动平衡为2012全年顺差缩减预留空间.

在外围形势趋紧的背景下,2012全年出口料保持在20%以上,出口形势仍没有出现过於悲观的局面.在美国经济复苏延续及亚太自由贸易促进下,预计今年出口绝对额仍然有望继续增长,但同比增速回落.

--湘财证券宏观研究员 陈乐天:

去年12月出口增速下滑表明海外需求仍在趋於疲软,而进口不振的主要原因还是投资的下滑,此外也与消费需求不旺和来料加工受外需拖累有关.预计1月份进出口同比增速还会下滑到5%左右,这也与去年基数较高以及内外需下滑有关.全年来看进出口增速料呈现"N"型走势,继1月之後在5、6月份出现第二个低点.

去年全年贸易顺差较去年缩窄了260亿美元,预计2012年还会继续缩窄,且幅度还会扩大.我们在2012年宏观报告中预测,2012年全年顺差为850亿美元左右.

虽然出口形势可能会比较差,但在促进结构升级的基调下,预计出口政策会保持平稳,不会有太大退税或全面优惠,即便有也会侧重於产业升级方面,把一些低附加值产品淘汰掉.

--东北证券策略分析师 杜长春:

12月对外贸易数据出口略超市场预期,而进口显着回落且回落幅度较大,增速低於预期.

在出口方面,欧美等发达经济体受年末节日需求上升等因素推动出现企稳好转,美国以及欧洲地区PMI均出现反弹,尤其美国进口订单由11月的49%大幅反弹至12月的54%,表明欧美经济体进口需求的显着恢复带动国内出口增速恢复.进口方面的下降,一方面是国内经济增速回落下,企业去库存为主,国内PMI产成品库存指数12月下降2.5个百分点,此外临近春节企业生产意愿下降也部分影响到进口需求.

未来对外贸易仍存在着诸多不确定性,不仅外围经济体容易受到欧债危机的影响,而且目前货币政策正处於逐步调整阶段,投资增速回落仍在延续,导致了国内需求力度仍然较弱,预计一季度对外贸易仍将以逐步回落为主.

展望今年,政策对於贸易方面的刺激作用有限,因为在国内消费增速回落的压力下,需求端仍受制於投资释放力度,而投资方面仍以有保有压、局部特征为主.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

感觉出口跟此前的预期差不多,甚至更好一点.这样粗算一下,全年的出口增速大约在18%左右的水平,也还可以.我们认为出口形势并未受欧债危机太大冲击,加之对新兴市场出口力度比往年增加,此消彼长.

展望今年,欧元区不确定因素仍存,不过美国目前维持一个温和复苏的态势,所以对於中国出口我们认为总体情况比今年差一点,但是不悲观,预计年度增幅稍高於10%的水平.

--银河证券宏观经济分析师 张新法:

12月进口下降太多,有点出乎意料.这反映了整体经济形势,由於内需下降比较大.出口整体还处於正常区间,全年呈现前高後低走势.

从2011年全年看,进口增速快於出口,全年内需比较旺,出口增速保持在20%之上,好於预期.整体进口增速高於4.6个百分点,预计全年进出口对GDP贡献可能为略为负值.

2012年贸易形势变数较大,进出口增速可能会回落5-8个百分点,大的贸易夥伴形势不容乐观;国内内需不是太强,进口增速有可能下降.人民币汇率,贸易保护的问题都会比2011年严峻.

--华融证券首席策略分析师 肖波:

出口符合预期,进口增速大幅下滑出乎意料,这可能与年末企业季节性收缩经营有关,另外,12月货币政策仍然偏紧也影响进口.

从进出口情况来看,内外需都出现了问题,政府应尽快下调存款准备金率,保证企业良性运行.

尽管12月贸易顺差有所扩大,但全年顺差在预期之中,预计不会对人民币汇率有太大影响.近来人民币连续贬值,反映政府可能有意通过汇率微调促进出口.汇率变动对下月出口可能有所提升,但促贸易好转,政策上还需组合拳应对.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

从12月贸易数据看,出口增长与12月圣诞节假期有关,而相对乐观的数据也与近期政策松动以及外贸结构调整见效有关,进一步打消了中国经济硬着陆的忧虑.

全年顺差规模与年初的预计1,500亿美元基本符合,也表明中国调减顺差的政策目标基本达到,这对缓解人民币升值压力有好处,预计明年贸易顺差会在1,200-1,300亿美元左右.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

出口的数据基本符合预期,但进口增速的大幅下降是没有预料到的.我们认为应该是与宏观经济增速回落,工业生产恢复力度不够有关,加之国际市场大宗商品价格也有所回落,导致工业产品进口的价格和数量都有所降低.

我们认为2012年外贸会进一步趋於平衡,进口增速将继续有所回升,特别是现在看随着货币政策的回暖,工业生产回升是大概率事件.

12月贸易顺差高於预期也与进口增速下降有关,这种顺差能否持续还需要观察.我们预计今年春节後,进口增长可能会略高於出口,今年的贸易顺差应该是趋於下降的态势.

--中信建投宏观经济分析师 胡艳妮:

出口在预期之中,表明市场对外部经济判断相对准确,进口还是低於市场预期,国内经济增长可能低於大家预期,顺差比预期较大,但不能表明贸易顺差的幅度会扩大,只是说短暂的顺差回升.

预计2012年一季度贸易逆差的可能性比较大,出口预期可能在10%以内,维持稳定;进口料10%-20%之间.

**相关背景**

--中国商务部预计,2011年贸易顺差缩窄至1,600亿美元左右.路透据此测算,2011年12月贸易顺差约为216亿美元,为五个月来最高.

--中国国务院总理温家宝指出,要稳增长、调结构、促平衡,把扩大内需与稳定外需结合起来.今年、明年出口退税等出口政策都要保持基本稳定.财政支出主要用於改善民生和结构性减税.

--为扩大进口,中国财政部去年底公布,2012年中国对730多种商品实施较低的进口暂定税率,平均税率为4.4%,比最惠国税率低50%以上.

--中国商务部部长陈德铭此前表示,2011年9月至11月中国外贸出口平均增幅较去年同期下降约2个百分点,12月继续延续前几个月回落的趋势.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 乔艳红/丁淑琴/林高丽

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