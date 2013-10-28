中国收入分配改革“提低”或率先突破--报载

资料图片：2012年9月24日，在河南漯河市一乡镇印刷厂工作的农民工。 REUTERS/Jason Lee

* 收入分配改革“提低”或率先突破

* 收入分配改革必须与财税改革相配合

* 遗产税推出时机尚不成熟

路透北京10月28日 -收入分配改革和财税体制改革都是中国深化体制改革的重头戏。中国证券报周一援引权威人士称，把初次分配放在重要位置、提高中低收入者收入，将作为收入分配改革突破点，有望在十八届三中全会后出台相关措施。

报导并指出，收入分配制度改革若要深入推进，必须同财税制度改革相配合，而提高在政府财政支出中教育、医疗及其他社保支出的占比，是有效缓解低收入阶层生存困境，缩小贫富差距有效手段。

“收入分配体制改革主线是‘提低、扩中、控高’。目前‘提低’可能推进更快一些，这方面共识更多，阻力较小，”报导援引中国劳动学会副会长苏海南称，如能在“提低”方面有新进展，对合理调整收入分配关系，逐步缩小收入和财富的不合理差距，将发挥很大作用。

中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立亦称，目前决策层在调整收入分配结构方面的改革已有框架，初次分配要向中低收入人群倾斜，缩小地区、行业、个人之间差距。

至于具体的“提低”方案，专家们认为，首先需要进一步健全社会保障体系，尤其是城乡居民各项社会保险制度的建立健全和各项标准的提高；其次应该继续提高企业退休人员待遇，争取对现行养老金“双轨制”有所突破。

日前国务院发展研究中心首次公开其为十八届三中全会提交的“383”改革方案总报告全文，其中提到的三大改革突破口之一就是“深化社会保障体制改革，设立‘国民基础社会保障包’”。

目前中国初次分配领域的分配起点、分配过程不公平问题很多，导致分配结果很不合理，而且由于迄今仍没有建立起全面的居民收入信息系统，政府对初次分配结果的真实情况难以搞清楚。因此，苏海南建议，当务之急是在初次分配中进一步健全分配规则，抓好落实，以保证初次分配的起点公平，分配过程逐步规范，从而使分配结果相对趋向合理。

今年初国务院发布《关于深化收入分配制度改革的若干意见》提出：“适当提高中央企业国有资本收益上交比例，‘十二五’期间在现有比例上再提高5个百分点左右，新增部分的一定比例用于社会保障等民生支出。”中证报报导并称，目前财政部正抓紧落实上述要求。

**改革财税制度**

财税体制是收入分配体制的十分重要的组成部分，其改革对于整个收入分配体制改革意义重大。收入分配制度改革若要深入推进，必须同财税制度改革相配合。

“这方面（财税体制）不改，收入分配体制的很多方面改不了、改不到位，”苏海南称。

业内人士认为，提高在政府财政支出中教育、医疗及其他社保支出的占比，是有效缓解低收入阶层生存困境，缩小贫富差距有效手段。

而要提高民生支出在财政总支出的占比，首先要在强化政府公共服务功能的同时，引入社会资本，降低政府投资在财政预算中的比重。其次，适度下调政府行政管理开支的占比，通过优化组织结构提高政府公共服务效率，减少“三公费用”支出，降低公共服务成本。

苏海南建议，从“少征”方面看，既要抓好已有结构性减税政策落实，还要研究进一步加大减税力度政策，切实减轻小微企业、劳动密集型企业税费负担，促进这些企业调整产业产品结构、提升劳动生产率和劳动者素质，使之能在生存发展、兼顾劳资利益前提下，有能力提高员工工资。

从“多征”方面看，财政部门正研究将国有资本经营预算直接纳入公共预算，以保证国企税后利润及其它收益能够提取相当部分用于社会保障和其他民生支出。

在个税改进方面，苏海南表示，应研究协调工薪所得税率和资本所得税率间的平衡。下一步改革要研究使工薪收入和资本所得的个税税率水平相当。

针对近日关于开征遗产税的争论，苏海南认为，“目前遗产税开征暂不具备现实条件，”因为国内居民家庭财产很不透明，难以认定并征税。

他表示，现在能做的一是强化对高收入家庭和个人征收个人所得税，二是研究尽快建立居民收入和财产信息征集制度，在此基础上再研究今后如何开征遗产税。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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