温家宝：确保资金投向实体经济 抑制以钱炒钱

沪深证交所周二两融余额增加17.2亿元至8,903亿元
路透上海2月15日 - 中国股市沪综指周二收涨0.03%。沪深证交所融资融券余额当日增加17.2亿元人民币；两市两融余额为8,903亿元，创下逾三周来高点。
* 信贷政策与产业政策结合不够紧密
* 对实体经济支持不够及时及力
* 确保资金投向实体经济
* 要抵制以钱炒钱的创新
路透北京1月9日电---中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上,再度呼吁要加强信贷对实体经济的支持.他指出要坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱.
他称,中国金融领域还存在一些突出问题和潜在风险,包括信贷政策与产业政策结合得还不够紧密,对实体经济的支持还不够及时有力.
金融脱离实体经济太远是金融危机发生的主要原因之一.但如何正确区分哪些是脱离实体经济的金融活动也并非易事.
此前,中国央行行长周小川在财经年会上就这一问题也谈了不少.他举例称,要回答清楚哪些是脱离实体经济的金融活动也不容易,比方说金融业之间相互融资,一部分是正常融资,但也有一部分是金融业内部循环.
温家宝表示,要把握发展实体经济这一坚实基础,从多方面采取措施,确保资金投向实体经济,有效解决实体经济融资难、融资贵问题.要防止虚拟经济过度自我循环和膨胀,防止出现产业空心化现象.
他称,要坚持市场配置金融资源的改革导向,进一步明确政府作用的领域和边界,做到该放的坚决放开、该管的切实管好,激发各类金融市场主体的活力.
"创新与监管要协调发展,支持金融组织创新、 产品和服务模式创新,提高金融市场发展的深度和广度,同时要防止以规避监管为目的和脱离经济发展需要的'创新'."他在会上指出.
他表示,要坚持把防范化解风险作为金融工作生命线,加强金融监管和调控能力建设,严厉打击金融犯罪,加强金融机构网络信息安全.坚持自主渐进安全共赢的开放方针,在确保国家经济金融安全的基础上提高金融对外开放水平.
这是第四次中国召开的全国金融工作会议,1月6-7日在北京召开.(完)
--发稿 毕晓雯; 审校 林高丽
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