中国明年GDP或前低後高--国信中心

路透北京12月26日电---中国国家信息中心首席经济学家范剑平称,明年经济工作更重要的是"稳"中求"进"的"进".预计2012年中国国内生产总值(GDP)同比增长8.7%,GDP可能会出现前低後高的走势,明年一季度经济增速会相对较低,因此利空因素在明年一季度会更加集中.

中国证券报周一援引他指出,明年经济工作最困难的问题,并不是稳定物价,而是要稳定经济.明年的经济增长速度会有所回落,且要求经济增速在这一轮经济结构转型调整中回落得更加平稳,"明年要做到这点较为困难,中国要面对来自於海外市场不景气造成的出口下滑压力,而中国自身经济减速的压力则来自於对房地产的调控."

报导同时引述国务院发展研究中心主任李伟表示,今年中国在防通胀方面取得了明显成效,但货币供需总量仍然偏大,加之成本推动、输入性通胀等因素的影响,通胀压力仍然不可忽视.

他认为,明年控物价一方面要继续巩固已有成果,防止物价涨幅过高;另一方面,要根据国内、国外经济的现实环境条件,把握好控物价的目标与经济发展规律对物价的统一,适当提高对物价上涨的容忍度,为经济改革预留空间.

"中国经济发展从中长期来看,有两个趋势可以说已经基本确定.一是经济增长速度开始从两位数增长逐步向9%甚至更低过渡;二是物价内在、外在上涨压力交织,必将较长期存在."李伟称.

中国今年三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平;而通胀则自高位逐步回落,中国11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创下4.2%的13个月新低,环比亦下降0.2%.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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