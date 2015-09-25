中国经济面临不小压力但有后劲 完成全年目标有信心--国家统计局

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月25日 - 中国国家统计局周五表示，中国经济正处在调整阶段，三期叠加压力较大，面临不小的压力；但中国经济仍有后劲，对完成全年经济目标有信心。
统计局新闻发言人盛来运在有关宏观经济形势的发布会上强调，中国虽然面临结构调整挑战，经济运行仍在合理区间，稳中有进态势没有改变。
“中国经济平稳运行的基本面没有变化，会保持平稳较快发展。”他称，8月调查失业率在5.1%，服务业加快发展，投资消费进出口此消彼长，内需对经济增长拉动作用进一步增强。
对于下半年经济走势，他指出，之前判断是下半年经济走势比上半年好，稳增长政策效应下半年体现。基于三季度以来，国际大宗商品大幅变化，美国加息预期上升，外部环境错综复杂，国内看中国经济正处在调整阶段，三期叠加压力较大，经济面临不小的压力；但完成全年目标有信心。
“三季度GDP(国内生产总值)核算还没有出来，从目前看，7-8月份相关指标看，仍是平稳运行，即使有偏离也不大。”盛来运表示。
他并称，对于7%左右的增长目标，个人理解为左不要在6.5%以下，右也不要超过7.5%以上，左和右可能在一定误差范围内。上半年GDP增长7%是有支持的，用电量、铁路货运量、银行贷款与经济增长总体上是一致的。
谈及通缩，盛来运表示，中国没有进入实质性通缩，按照通缩定义，PPI(工业生产者出厂价格指数)虽然下滑，但CPI(居民消费价格指数)仍然是上升的，无论从增长、通胀、流动性角度分析，都不符合通缩的定义。
但他同时指出，需要关注潜在通缩风险增加的现象，CPI还在低位运行，担心国际大宗商品价格对中国物价的影响，高度关注通缩的潜在风险。
盛来运并称，上半年中国对世界经济增长贡献达30%。上半年中国进口粮食数量增长24%，但因为价格下降，进口总额下降，总体实物量没有明显下降。考虑到中国经济正处在升级中，中产阶层将扩大，中国的消费市场仍然很大。中国经济增速虽略有回落，但仍在合理区间，正在进行经济结构调整，调整过程中增速趋缓很正常。
而美联储没有加息也在意料中，美国是否加息更多考虑到本国具体情况，美国加息是迟早的事，美国不应夸大中国经济增速回落，恰恰相反世界经济目前分化走势受美国影响。中国对美国加息从去年就在消化中，不仅关注其对中国经济的影响，更多关注对世界经济的影响。
国家发改委稍早亦强调，中国当前经济运行总体平稳，继续处于合理区间，有条件有能力实现全年经济发展7%的预期目标。而最新公布的财新制造业PMI数据则显示下行压力不减，9月财新制造业PMI初值再创六年半新低，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方，包括生产、新订单、就业在内的主要分项指数全面回落。（完）
(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫; 审校 张喜良)
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