中国经济面临不小压力但有后劲 完成全年目标有信心--国家统计局

路透北京9月25日 - 中国国家统计局周五表示，中国经济正处在调整阶段，三期叠加压力较大，面临不小的压力；但中国经济仍有后劲，对完成全年经济目标有信心。

统计局新闻发言人盛来运在有关宏观经济形势的发布会上强调，中国虽然面临结构调整挑战，经济运行仍在合理区间，稳中有进态势没有改变。

“中国经济平稳运行的基本面没有变化，会保持平稳较快发展。”他称，8月调查失业率在5.1%，服务业加快发展，投资消费进出口此消彼长，内需对经济增长拉动作用进一步增强。

对于下半年经济走势，他指出，之前判断是下半年经济走势比上半年好，稳增长政策效应下半年体现。基于三季度以来，国际大宗商品大幅变化，美国加息预期上升，外部环境错综复杂，国内看中国经济正处在调整阶段，三期叠加压力较大，经济面临不小的压力；但完成全年目标有信心。

“三季度GDP(国内生产总值)核算还没有出来，从目前看，7-8月份相关指标看，仍是平稳运行，即使有偏离也不大。”盛来运表示。

他并称，对于7%左右的增长目标，个人理解为左不要在6.5%以下，右也不要超过7.5%以上，左和右可能在一定误差范围内。上半年GDP增长7%是有支持的，用电量、铁路货运量、银行贷款与经济增长总体上是一致的。

谈及通缩，盛来运表示，中国没有进入实质性通缩，按照通缩定义，PPI(工业生产者出厂价格指数)虽然下滑，但CPI(居民消费价格指数)仍然是上升的，无论从增长、通胀、流动性角度分析，都不符合通缩的定义。

但他同时指出，需要关注潜在通缩风险增加的现象，CPI还在低位运行，担心国际大宗商品价格对中国物价的影响，高度关注通缩的潜在风险。

盛来运并称，上半年中国对世界经济增长贡献达30%。上半年中国进口粮食数量增长24%，但因为价格下降，进口总额下降，总体实物量没有明显下降。考虑到中国经济正处在升级中，中产阶层将扩大，中国的消费市场仍然很大。中国经济增速虽略有回落，但仍在合理区间，正在进行经济结构调整，调整过程中增速趋缓很正常。

而美联储没有加息也在意料中，美国是否加息更多考虑到本国具体情况，美国加息是迟早的事，美国不应夸大中国经济增速回落，恰恰相反世界经济目前分化走势受美国影响。中国对美国加息从去年就在消化中，不仅关注其对中国经济的影响，更多关注对世界经济的影响。

国家发改委稍早亦强调，中国当前经济运行总体平稳，继续处于合理区间，有条件有能力实现全年经济发展7%的预期目标。而最新公布的财新制造业PMI数据则显示下行压力不减，9月财新制造业PMI初值再创六年半新低，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方，包括生产、新订单、就业在内的主要分项指数全面回落。（完）