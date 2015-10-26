财经洞察：中国将弃守7% 十三五经济增长目标有望下调至6.5%

资料图片：2012年3月“两会”期间在天安门广场执勤的警察。 REUTERS/David Gray

记者 毕晓雯

路透香港10月26日 - 今日开幕的中共十八届五中全会将讨论和制定中国第十三个五年规划，预计继续深化改革和坚持经济结构调整仍是主基调。至于重要的经济增长目标，结合目前各种迹象分析，平均增速或将设定为6.5%左右，较十二五的7%略有下调。

针对上周公布的中国三季度实现6.9%经济增长，李克强总理近日在中央党校讲话时表示，“我们从来没有说过要死守某个点，而是要让中国经济保持在合理区间。”

“这个七还真不是‘破’了，而是来之不易。”他并总结称，中国目前的经济情况可用“成绩来之不易、困难不可低估”来概括。

那么，中国经济增长的合理区间是多少呢？结合众多研究机构的分析可得出结论：中国潜在经济增长率是不断下降的，而6.5%左右是未来五年合理的增长区间。

中国社科院此前的研究就预计，“十三五”时期(2016-2020年)，中国平均潜在GDP(国内生产总值)的增长率将下降到6.7%，而2020年GDP潜在增速将降至6.2%左右。

该研究指出，经济体的潜在增速受到供给方面的因素影响。从增长核算方程来看，供给因素包括：劳动力、资本存量和全要素生产率。而中国劳动人口数量减少将直接降低中国未来的潜在增长率。

主要判断包括：投资平均增长率将趋于降低，而因为经济再平衡的需要，资本回报率也趋于下降；15-59岁劳动年龄人口持续减少，根据人口方程的测算，2016-2020年劳动年龄人口平均增长率为-0.28%；全要素生产率（TFP）将缓慢下降，2016-2020年平均每年TFP增长率约为2.9%，而2011-2015年中国平均每年的TFP增长率约为3.2%。

今年两会期间，李克强在政府工作报告中宣布2015年经济增速目标为7%左右，为1990年以来的最低增长率。

**货币政策着力点**

十三五规划的经济增长目标一旦确定，各项政策的力度如何就成为市场最关心的话题。这里不得不提央行周一的“进一步答记者问”，在周五宣布降息降准“双降”并发布相关解读后，央行为何又要“进一步”呢？

仔细看过央行的“进一步答记者问”，除了再次强调利率市场化基本完成外，重点笔墨都放在此次并非“QE”（量化宽松政策）上，强调仅仅是为了对冲外汇占款下降，只是使法定准备金变为超额准备金，央行资产负债表总规模并没有扩张。

可见，中国央行非常忌讳外界将其货币政策理解为“宽松”。

再结合第四季度中国经济将企稳，以及十三五规划中的GDP目标平均增速或为6.5%来看，基本可判断中国基准利率下调已接近尾声。

再从数量宽松来看，央行今年的货币政策总体并没有出现“大灌水”的情况，如果不是突如其来的股灾，加大了中间价汇率改革的外溢性影响，下调存款准备金率的次数可能并不会这么频繁。

经济增速恢复至合理区间，政府及企业进一步解除杠杆，美元加息风雨欲来，未来中国央行政策出台的重点考量，将更多关注在如何防范区域性金融风险的发生。（完）