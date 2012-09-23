中国未来三个季度GDP增速可能在7.5%附近--央行货币政策委员

* 未来三个季度可能在7.5%附近徘徊

* 短期财政迅速扩张可能性小,投资料呈现温和增长

* CPI四季度可能上升,但明年上半年仍会下降

路透北京9月23日电---中国经济何时能企稳回升?中国央行货币政策委员宋国青给出的答案是,经济增速比较低的情况可能还会持续一段时间,未来三个季度恐将在7.5%附近波动;短期内财政迅速扩张可能性小,投资料呈现温和的增长.

他周六在北京召开的"远见杯"全球宏观经济预测秋季年会上并称,他个人认为CPI同比增长率是下降的倾向,四季度受基数等因素影响会有上升,不过明年上半年还是会下降,为货币政策放松留出余地.

宋国青指出,对通胀反弹的担忧,尤其7月底8月初很多预测CPI会上升,再加上过去几年通胀年增率较高带来种种矛盾和问题,导致在决策层面有所顾忌.

"从CPI的角度看,现在放松还是可能很多方面有一些担心,"他说.

这也许解释了虽然近期市场一直呼吁放宽政策,但央行却迟迟未见行动的原因.中国央行今年来已经两次降息,并两次下调存准.中国7月居民消费价格指数(CPI)同比增幅降至1.8%的两年半低点,但8月小幅回升至2%.而9月数据则将在10月中旬发布.

至于经济何时触底,宋国青认为,未来三个季度都会是一个小幅波动的状态,初步认为在7.5%左右的水平波动.

他并指出,现在投资领域主要是受资金的约束,一方面银行贷款比较谨慎,另一方面财政资金也有财政预算的限制."有没有这个必要,至少会有不同的意见,现在很难有明显大的冲动."

同时,外界对过去几年通胀高企和投资扩张的批评很多,所以决策方面会"尽可能找到一个合适的平衡点,短期迅速扩张的期望不会很大".他预计将是比较温和的增长.

中国二季度经济增速7.6%,创下逾三年低点,且是连续第六个季度放缓.而随着巨额地方版"问增长"政策出台,以及"十二五"期间高达1.2万亿元人民币的城市轨道建设投资规划额披露,以投资拉动经济的路径基本明确.但"资金从哪儿来"的问题,恐让这些项目的真正效果打折扣.(完)

--发稿 乔艳红;审校 黄凯

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