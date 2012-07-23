中国未来十年有望保持高增长--报告

路透北京7月23日电---由中国民间学术研究沙龙--中国战略思想库发布的报告预计,未来10年全球经济都将长期陷入低迷,而中国是唯一有希望保持高速增长的经济体,但前提是要进行结构调整、启动城市化战略激发内需.

《中国证券报》周一援引该报告并警告称,中国亟待确定以资源为目标的内外战略,未来10年或者20年的主线就是满足资源需求.

"总之,未来10年是中国在全球经济低迷的环境中独自前行的10年,是充满挑战和机遇的10年."报告称.

报告认为,未来10年,世界大趋势的一条主线是主要发达国家将进入一个战略收缩期.金融危机严重损耗了这些经济体的力量.这个收缩不仅是美国的收缩,也是欧洲和日本的收缩.收缩将是一个很痛苦的过程,不仅包括各经济体尊严的丧失,还有居民实在福利的丧失.

而发达经济体最主要的问题是实体经济和虚拟经济严重脱节,因此需要调整以达到两者的匹配,这个过程恐怕要10年.这恰恰是中国可以利用的,而要维持与发达经济体之间5-6个点的增速差,需要解决好目前面临的困惑,释放中国经济高增长潜能,否则中国经济也将和全球主要经济体一样陷入一个长期低迷期.

中国战略思想库认为,启动城市化可作为经济新增长点,结构调整的核心就是启动城市化.结构调整的对象是内外失衡与产能过剩问题,这些问题都与城市化息息相关.

如果在未来10年中国的城市人口比重能上升到2/3,年均20万亿元人民币以上的投资规模就可以维持20年,年均社会消费额就可以从目前的10万亿元增加到20万亿元.那麽无论国际环境怎样恶劣,中国经济也可岿然不动,并且由此走向由内需主导的长期高速增长新轨道.

报告表示,中国一旦要转入城市化和以内需为主导的模式,提高农村人消费水平,就需要进口大量资源.所以未来10年初级产品资源在进口中的比重肯定是提升的,即使提不到70%-80%,也肯定超过50%.这样将会带来中国贸易结构的变化和资本输出结构的变化.因此中国亟待确定以资源为目标的内外战略.

此外,应当增加在中国国土的固定资产投入,改善以资源或经济布局为目标的对内战略,当然这种投入必须可承受、必须有经济性、必须规划好才行.三五百亿的规模是不行的,中国恐怕是要万亿级别的基础设施建设投入.

"我们认为,未来中国城市化将带来300万亿元的经济规模,是要能够拉动中国经济实现未来二三十年持续增长."报告称. (完)

--发稿 乔艳红; 审校 沈燕/张喜良

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