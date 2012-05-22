OECD：今年中国经济增速料放慢至8.2%

路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,今年中国经济增速可能放慢至8.2%,增幅为逾10年来最低,而明年则料在政府支持政策的扶助下回升至9.3%.

OECD将这个全球第二大经济体的成长预估值从去年11月的8.5%下调,但仍高於中国政府对2012年经济增长的目标水平7.5%.

"随着库存周期转向,以及财政和货币政策变得更具扩张性,2012年经济增速应加快,并在2013年稳定在9%上方,"OECD在半年度展望中说道.

该机构称,政策支持性提高以及预期中全球经济的恢复,有望引导中国经济活动在2012年下半年回升.

OECD称,若当前季度经济成长趋弱,中国政府可能加大对关键基础设施项目的投资.中国政府此前暗示有意采取措施阻止经济下滑.

包括工业生产和固定资产投资在内的4月数据暗示,经济增速已较第一季放慢,上一季国内生产总值(GDP)同比增幅触及8.1%的三年低位.

OECD预测中国央行会进一步放宽政策,并激励银行增加向首次购房者和稳健的地产开发商放款,这有望帮助稳定地产市场.

去年11月以来中国人民银行三次下调银行存款准备金率,路透访问的分析师预期,准备金率料继续下调,并有更多的财政措施来支撑经济.

OECD称,2012年全年通胀率料从去年的5.5%降至3.3%,2013年可能进一步回落到2.9%.

OECD预测,2012年中国经常帐盈余占GDP的比重将落至2.3%,2013年继续降至1.7%.

同时,OECD报告称中国将推动金融改革,开放银行贷款和存款利率,并允许更多民间资本流向银行业.

"应该以恰当的步骤放开资本外流,以帮助为人民币创造一个更加平衡的双向市场,"OECD说道.(完)

--编译 吴云凌;审校 沈以文

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