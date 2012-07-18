稳增长须防楼市借机涨价--新华

路透北京7月18日电---新华社周三发表时评文章称,凭借宏观政策由"控物价"转向"稳增长"之机,一些地方政府流露出加快为楼市"松绑"的迹象,试图尽快扭转"土地财政"收入下滑现状.因此须防范"稳增长"政策下房地产借机涨价.

文章援引专家的观点称,必须加快建立房地产市场调控的长效机制,例如房产税改革应该加快,城市住房信息联网工作也应该加快.

"当前楼市调控的重点仍是开发商和购房者,对土地、银行等其他利益主体的调控力度不够."文章援引全国工商联房地产商会会长聂梅生称,房价涉及多元主体,今後应配套推进土地、金融、财税、产业结构、收入分配等一系列制度改革,推动整体经济和房地产行业良性发展.

最近北京"地王"再现,深圳等地零星重现"排队购房"现象,上海、杭州、海南等多地楼市成交量有所放大,借助楼市新"变数",房价即将"反转"之声渐起.

对此,聂梅生等回应说,尽管成交量有所回升,但楼市呈现的还是筑底态势.一方面,库存等大部分房地产指标依然低迷;另一方面,限购、限贷等调控政策基本面未改,这决定了房价短期"反转"可能性不大.

国家统计局数据显示,今年上半年,全国商品房待售面积31,408万平方米,增长33.1%.

报导援引业内人士的话称,部分开发商借市场阶段性"回暖"之机,甚至自导自演"楼市热销、供需两旺"的假象,为炒作涨价铺路.

同策咨询研究中心总监张宏伟指出,部分房企年初下调全年指标导致年中销售业绩"达标";还有的房企"粉饰"中报,报喜不报忧,炒作"回暖"现象,都是为了形成"买涨不买跌"的市场预期.

路透根据国家统计局周三公布数据测算,6月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.55%,为连续第四个月同比下跌且跌幅继续扩大.但从环比看,6月新建住宅销售价格较上月微升0.04%,在连跌八个月後首次止跌.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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