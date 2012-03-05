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中国财经 | 2012年 3月 5日 星期一 08:47 BJT

温家宝称中国今年经济增长目标为7.5%

路透北京3月5日电---中国国务院总理温家宝周一称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右.

温家宝在今年政府工作报告中称,2012年主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.今年将实施积极财政政策和稳健货币政策.

"今年将搞好物价调控,防止物价反弹."温家宝称.

温家宝在今年政府工作报告中并表示,要深化利率市场化改革,稳步推进人民币资本项目可兑换;增加人民币汇率双向浮动弹性,保持汇率合理均衡水平上基本稳定.

2011年度中国GDP同比增长9.2%;CPI同比上涨5.4%,超过去年初政府设定的目标4%.(完)

--发稿 沈燕; 撰写 谢衡; 审校 丁淑琴

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