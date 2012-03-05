温家宝称中国今年经济增长目标为7.5%

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京3月5日电---中国国务院总理温家宝周一称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右.
温家宝在今年政府工作报告中称,2012年主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.今年将实施积极财政政策和稳健货币政策.
"今年将搞好物价调控,防止物价反弹."温家宝称.
温家宝在今年政府工作报告中并表示,要深化利率市场化改革,稳步推进人民币资本项目可兑换;增加人民币汇率双向浮动弹性,保持汇率合理均衡水平上基本稳定.
2011年度中国GDP同比增长9.2%;CPI同比上涨5.4%,超过去年初政府设定的目标4%.(完)
--发稿 沈燕; 撰写 谢衡; 审校 丁淑琴
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。