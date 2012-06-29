中国能实现7.5%成长目标 个人更认可地方自主发债--专家

路透上海6月29日电---中国财政部财政科学研究所所长贾康周四晚间表示,中国有信心实现2012年经济成长7.5%的目标;并称个人更加认可地方政府自主发债的融资方式趋向.

他是在参加陆家嘴论坛後做出上述表示.贾康并称,面对经济增长乏力,中国不应以扩大财政支出的方式刺激,而是要更加加快结构改革的步伐.

中国宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)定於周日(7月1日)出炉.路透调查结果显示,分析师预计该指数料再度下滑至七个月新低49.8.悲观的预测暗示经济底部或更漫长.

贾康在论坛上指出,"以後用阳光融资和预期、透明、受公众监督、讲究规范、有利於控制风险的地方债,去置换、替代地方融资平台和其他一些形式隐性的、不规范的、风险不容易控制的、不健康的隐性负债,同时又保持地方政府作为融资主体可能通过融资发挥出来的贯彻经济社会发展战略、支持经济社会发展的正面效益,这才是一个比较周全的、我们认为合理的对待地方债务和地方融资体系建设的态度."

无独有偶,中国人民银行研究局局长张健华也在同一论坛的另一场合以个人的名义称,考虑设计出一个清晰标准,再经过资本市场评级等检验後,允许地方政府公开举债,或好於隐形举债的融资方式.

他并称,"这种地方举债的权利该不该有,现在是有争议的,还要看最後立法的过程."

和市场预期不同,全国人大常委会周二第二次审议的预算法修正案草案从严规范地方债务,明确规定地方政府不能自行发债,只有符合法律或国务院规定才可由国务院财政部门代理发行地方债券.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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