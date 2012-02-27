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财经视点 | 2012年 2月 27日 星期一 17:07 BJT

中国今年经济增速料达8.4%--摩根士丹利

路透北京2月27日电---投资银行摩根士丹利(MS.N)周一表示,预计今年中国国内生产总值(GDP)同比增速将达到8.4%,居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%,上半年通胀持续回落基本已成定数.

摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹在媒体会上解释称,今年8.4%的GDP增长率全部受益於内需(消费+资本形成)的贡献,进出口贡献则为零."其中4.1个点来自消费,4.3个点来自资本形成(Growth Capital Formation)".

同时,她并预计,今年中国固定资产投资增速或在18%,同期,基建固定资产投资增速为9%;房地产固定资产投资增速为15%.

2011年,中国GDP增速为9.2%;CPI上涨5.4%;固定资产投资增速为23.8%.

另外,针对人民币汇率问题,乔虹表示,今年人民币兑美元很可能将继续升值.因为今年是大选年,美国和法国都将举行大选,因而受政治性因素影响,人民币升值的话题料将屡次出现在报端.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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