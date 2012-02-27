中国今年经济增速料达8.4%--摩根士丹利

川普与安倍、习近平的三角习题--今周刊「老谢开讲」

过去的一周，美国总统川普好忙，最受瞩目的两个核心焦点，分别是在日本与中国身上，焦点人物则是日本首相安倍晋三与中国的国家主席习近平，美国在中、日两国之间亮出大动作，可以视为未来美国亚洲战略的新指标。