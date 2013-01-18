中国经济企稳回升 加大改革方能重启新一轮增长周期

路透北京1月18日 - 中国2012年四季度经济保持回暖态势,消费和工业继续加速,投资也保持相对平稳.在政策力保稳增长的基调下,预计新一年宏观经济将在企稳回升基础上继续运行.

但经济增长基础并不牢固,这一方面要求保持稳增长政策的连续性,另一方面亦需进一步深化经济体制和结构改革.恰逢政府换届的2013年,新一届领导层改革的决心和力度,将决定中国经济中长期而言能否重启新一轮增长周期.

"随着去年四季度国民经济比较明显的企稳回升,这个势头在2013年会继续延续下去."中国国家统计局局长马建堂在新闻发布会上称,"在这样一个大背景、大趋势下,应当把更多的精力放在转方式、调结构上来,实现实实在在没有水分的增长."

他指出,今年国内经济还存在着一些不平衡、不持续、不协调的矛盾,国际环境也依然曲折复杂,经济中长期较快增长的基本面没变,但同时一些制约因素如资源、环境和劳动力供求等有所加强."客观因素决定经济增速保持7-8%是比较合适的."他称.

中国国际经济交流中心研究员王军亦称,"应该说四季度数据比预期的稍好,进一步确认经济企稳回升趋势,估计今年一二季度受补库存因素影响会延续这种态势,稳增长压力有所减小."

他认为,由于经济增长基础并不牢固,还须确保去年实施的稳增长政策的连续性.但从政策调控角度看,今年应侧重供给端的调整,通过经济结构和推进改革来改变体制方面的制约,"不能只依靠扩大货币供应等政策来刺激经济,这样反而容易留下后遗症."

中国国家统计局稍早公布,2012年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,高于路透调查预估中值7.8%,为连续七个季度放缓后首次出现回升;去年全年经济增速则为7.8%,超出年初设定的7.5%目标;全年规模以上同业增加值同比增长10%,社会消费品零售总额增长14.3%,固定资产投资增速为20.6%.

单从12月来看,工业同比增速为10.3%,零售销售增速为15.2%,双双高于路透调查预估中值10.1%和14.9%.其中工业增速还创下3月以来最高水准,且是连续第二个月保持在双位数水平.

令人鼓舞的数据证实中国经济明显复苏,与美国乐观数据一道提振全球股市人气.亚洲股市纷纷走升,沪综指.SSEC午盘升高1.4%.日股日经指数.N225跳涨2.2%,澳洲股市继昨日收创20个月高位后继续上行0.3%;人民币兑美元即期 CNY=CFXS周五早盘跟随中间价微幅走升.

欲览中国GDP图表,请点击(link.reuters.com/pev35t)

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**经济企稳回升态势将持续**

受内外需双双不振影响,中国2012年前三季度经济增速持续回落,并在三季度创下7.4%的逾三年最低水准.但也是从三季度开始,季度环比增速有所加快,在政府出台稳增长政策激励下,经济显露探底回升苗头.四季度数据出炉,进一步验证经济企稳回升,并将保持下去.

交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称,四季度和全年经济增速和其预期完全一致,经济企稳回升的预期已经变成现实,预计这种态势在2013年能保持下去,全年呈现中间高、两头稍微低一些,一季度增速能够到8%以上,全年在8.5%左右.

他并从拉动经济增长的三驾马车详细分析指出,受政府换届和新型城镇化战略推动,投资预计可以保持较快增长,2013年全年估计增速在23%左右;国内消费潜力也比较大,近些年居民收入增幅持续超过GDP增速,未来随着收入分配改革方案的落实,和城镇化要推动农民工市民化,预计消费增速在16%左右;而出口增速全年估计大概在8.5%.

国家统计局在新闻发布会上透露,2012年服务业占GDP的比重比上年提高了1.2个百分点;城镇化率比上年提高了1.3个百分点;在经济增长的贡献中,2012年最终消费对GDP贡献是51.8%,资本形成贡献50.4%,货物和服务的净出口贡献-2.2%.

"消费和工业都继续回升,投资也相对平稳,验证中国经济继续保持企稳回升的态势,无论是GDP增幅抑或物价,今年的各项经济指标应该算超额完成."国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称,"在政策力保稳增长的基调下,预计明年中国经济仍会维持这种态势."

申银万国在最新研究报告指出,由于消费和服务业更加稳定的表现,所以比以前更乐观,预计2013年经济增长有望达到8%以上,"经济的季度走势预计前三个季度向上,四季度由于过热压力的增加,国家主动降温,增长速度会有所回落."报告称.

**"稳增长"政策延续,加大改革力度**

中国经济正步入深度调整期,潜在增速下滑是不争的事实.外需持续萎靡,而向内需拉动型经济体转变也不能一蹴而就,意味着仍然需要延续"稳增长"政策为经济转型保驾护航,以免经济急速放缓带来的巨大经济和社会震荡.

但同时也要求加快经济结构和体制改革,以释放经济自身潜力,为实现中长期可持续发展奠定基础.2013年恰逢政府换届年,新一届领导层传递出巨大的改革勇气和决心.倘若收入分配制度改革、机构改革等能落到实处,将开启中国经济的新一轮增长周期.

马建堂在新闻发布会上指出,中国改革开放以来经济增长的根本动力是农村劳动力转移、城镇化和工业化,这些基本没变,但劳动供给结构格局和资源环境形势的变化决定经济增长不应再保持以前的超高速

"全国居民基尼系数走势说明加快居民收入改革的紧迫性."马建堂并透露,中国2012年基尼系数为0.474.这是中国首次公布该数据,在过去10年基尼系数最高点出现在2008年,达到0.491.

唐建伟认为,恰逢政府换届,首先信心会强一些,其次一些新举措的推出,希望能启动一个新周期.

"中国的经济周期基本和体制改革有关,新一届政府改革的力度和决心还是比较大的,如果在这方面多加努力的话,中国经济应该能重启一轮新增长周期."他说.

同时,通胀预期可控,也为货币政策保持稳定提供前提条件.马建堂称,今年政策面因素也有利于物价保持稳定,而农业丰收和工业领域总体产能过剩,使今年物价大幅上涨的可能性不大.预计"只要调控得当,2013年一定能够保持物价总水平的稳定."

路透上周援引两位来自官方的消息人士透露,中国新一届政府将启动大部制改革,而最先实行大部制改革的领域主要有大文化部,其次是实行大交通运输部;文化部的改革方案是将新闻出版总署和国家广电总局并入到文化部,大交通运输部是将铁道部并入到交通运输部.(完)

(采写 北京中文部; 撰稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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