中国今年将保持7.5%增长 明年初或现“双重通胀”--星展银行

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
路透北京9月11日 - 星展银行最新发布报告预计，直到年底，中国经济将保持7.5%的稳步增长，但这不算是可持续的V字型回弹。
报告认为,2014年初则可能出现“双重通胀”的情况。“双重通胀”指的是在实体产品市场看到通货紧缩出现，但在楼市方面继续出现资产价格通胀上升。
“现今中国政府的宏观经济管理原则为支持经济增长底线，而并非快速回弹。目前欠缺有利的政策来推动可持续的回弹。保持现状是政府主要的策略。”星展银行高级经济师梁兆基称。
此前一系列数据已显示中国经济在企稳回升，周二公布的8月工业、投资和消费亦超市场预期，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，进一步验证“稳增长”政策效果初显。
报告认为，在中国审计署完成对地方债现有规模的摸底工作以前，相信政府不会有太大的动作。决策者不能过度刺激经济，也不能允许经济继续放缓。与此同时，决策者也不能轻易刺破楼市泡沫。（完）
(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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