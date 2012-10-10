中国今年经济增速或弱於预期 制造业放缓成焦点--黑石集团

路透香港10月10日电---美国最大的上市另类资产管理机构--黑石集团(百仕通)(BX.N)副董事长Byron Wien对於中国今年实质经济增长率可达到约7%的看法已没那麽乐观;制造业放缓成为市场的关注点,反而房地产的影响已经减弱.

上月曾走访中国、中东、欧洲等地的Byron Wien撰文称,目前房地产已不再是中国经济的主要问题,中国政府限制出售土地、限购令及限制银行贷款予房地产项目後,虽然空置问题仍然存在,但空置房或未售房地产项目拖累整体经济的影响已减弱.

他认为,制造业放缓是目前市场的关注焦点,制造业采购经理指数(PMI)低於50的持平线,显示中国经济面临收缩.此外,出口放缓,企业库存上升,一些工厂更关闭及裁员.

Wien称,包括他在内的不少西方分析师曾相信中国经济将会"软着陆",实际经济增长率可达约7%.

"但在到访中国後,我认为(中国的)基础增长率,尤其是从电力消费方面反映出来,或将较(预期)疲软."他说.

"不过,中国的经济增长率仍会较任何一个发达国家为快,但却可能会令中国的决策者失望,因为其增长或只足以创造有限的就业职位,并会增加社会动荡的可能性."Wien说.

他续称,近期内地股市徘徊低位,反映了市场对周期性产业盈利看淡.因这些企业的产出下滑,但同时成本上涨令到利润受挤压.周期性产业一般为资本密集的行业,且大部份为大型国有企业,故至今减员的情况不多.

Wien表示,中国具备资源能通过积极的财政和货币政策去刺激经济,但很重要一点是,中国已是全球第二大经济体,要取得快速增长不太容易,这并可能是一个持续的问题,特别是欧洲经济衰退,美国增长缓慢.不过,这带来的正面因素是缓和中国的通胀压力.

Wien认为,中国未来会继续将焦点放于内部问题而非在地缘政治方面争取更大的角色.经济问题令民族主义抬头,减低了中国在国际争取更大影响力的意欲.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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