中国经济近期难迅速反弹 未来两月小规模刺激继续--渣打

路透北京9月13日电---渣打银行周四报告称,中国8月经济增长仍动力不足,近期难出现迅速反弹,未来两个月小规模刺激将继续,10月後政策方面可能有更多动作.

渣打银行在8月宏观数据出炉後点评称"9月拐点未现":工业部门仍然疲软且可能持续,而消费仍保持健康态势.新增贷款令人欣慰,预计能在不远的将来将适度反弹,到2013年一季度将完全恢复.

报告进一步挖掘数据後指出,轻工业减速的幅度大於重工业暗示不少领域面临增长低迷;而8月发电量同比增2.7%表明工业目前处於非常缓慢但稳定的扩张状态.而基建和房地产投资同比增速略有回升与水泥产量增8.7%相印证.

渣打上周与企业客户交流後总结的观点则显示,尽管各企业观点不尽一致,但对宏观经济持"疲弱但稳定增长"观点的人数超过了"持续恶化令人担心"的人数.

报告同时警告通胀抬头的风险.渣打认为猪肉价格的回落已经结束,估计猪肉价格强劲上涨将会体现在2013年第二季度CPI数据中.

中国经济仍挣扎于增速放缓的泥沼,8月工业生产和投资数据均不尽人意,贸易数据持续疲弱,不过资金对实体经济扶持力度正趋加强.8月社会融资规模环比回升,其中新增贷款自10个月低位大幅反弹.

在政策方面,渣打认为货币政策放松周期并未结束,预期存款准备金率还会下调,且还会有更多投资项目获批.

渣打并称,虽然在通胀风险下,央行似乎更愿意下调存款准备金率,但鉴於目前实际贷款利率很高(6%的基准贷款利率和-3%的PPI意味着9%的实际利率),国务院想在最近两月促增长,恐怕还得让央行降息.

为刺激经济增长,今年以来中国已两次降息,同时两次下调存款准备金率,并且在5-6月集中审批一批基建投资项目.但由於此後中国房地产市场开始回暖且不少城市房价小幅反弹,令中央在政策上有所顾忌,政策方面沉寂许久,直到最近,发改委才又为稳增长出重拳,两天内批复逾万亿投资项目. (完)

--发稿 宿泱韫;审校 黄凯

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