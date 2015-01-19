版本:
中国
中国财经 | 2015年 1月 19日 星期一 19:01 BJT

中国发展进入新常态 今年经济下行压力仍大--李克强

路透北京1月19日 - 中国国务院总理李克强周一表示，今年中国经济下行压力依然较大，面临的困难可能更多。

他并强调，当前世界经济深度调整，复苏艰难，中国发展进入新常态，正处于爬坡过坎攻坚克难的关键时期。

“按照稳中求进工作总基调，奋发有为，开拓创新，为结构性改革推动结构调整。”他称。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐