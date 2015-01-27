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中国财经 | 2015年 1月 27日 星期二 10:11 BJT

2014年中国全国规模以上工业企业利润同比增长3.3%

路透北京1月27日 - 中国国家统计局周二公布，　2014年全国规模以上工业企业实现利润总额64715.3亿元，比上年增长3.3%。

2014年12月份，规模以上工业企业实现利润总额8507.3亿元，同比下降8%，降幅比11月份扩大3.8个百分点。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速（%） 单月 增速（%）

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10.0 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6 （完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接：here

(发稿 侯向明/李文科 审校 黄凯)

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