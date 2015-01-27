中国2014年工业利润增速降至3.3% 12月降幅持续扩大（更新版）

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路透北京1月27日 - 中国最新公布的2014年工业企业利润同比增速续降至3.3%，较上年下降8.9个百分点，其中，12月工业企业利润同比下降8%，降幅比11月份扩大3.8个百分点，显示中国经济下行压力仍相对较大。

中国国家统计局周二公布2014年全国规模以上工业企业实现利润总额64,715.3亿元，比上年增长3.3%。12月规模以上工业企业实现利润总额8,507.3亿元，同比下降8%，降幅比11月份扩大3.8个百分点。

国家统计局工业司何平解读称，12月份工业利润降幅扩大的主要原因有，价格走低对利润下滑影响加剧，石油、煤炭等行业利润下降明显，以及成本费用增长加快挤压利润空间。

何平并认为，工业出厂价格、购进价格同比、环比进一步回落，对工业利润下滑的影响有所加剧。初步测算，12月份，因出厂价格同比下降3.3%，工业主营业务收入减少约3,650亿元。因购进价格下降4%，主营业务成本减少约2,740亿元。两者相抵，工业利润净减少约910亿元。而11月份因价格下降利润减少额约为700亿元。

而因油价变动对下游产品生产成本的影响存在时滞、一些大宗石化产品市场需求不足，短期内，油价下跌带动下游产品价格下降，对大部分石油相关行业利润产生负面影响。石油加工炼焦和核燃料加工业利润同比减少245.9亿元，石油和天然气开采业减少34.2亿元。同时，煤炭开采和洗选业因出厂价格同比下降12.2%，利润减少207.8亿元。仅此两类行业合计

减少利润582.3亿元，占全部规模以上工业利润减少额近八成。

他强调，12月份，规模以上工业主营业务成本同比增长6.2%，增速比11月份加快2.4个百分点。期间费用合计增长3%，增速比11月份加快0.7个百分点。

不过，在他看来，尽管12月份利润降幅扩大，但从全年看，工业利润仍保持增长态势，全年主营业务收入利润率为5.91%，基本稳定。利润增长动力亦发生变化，表明增长动力由投资驱动转向消费拉动。且转型升级促进提质增效。

浏览工业利润图标，请点选：link.reuters.com/tyr83w

具体而言，2014年，在41个工业大类行业中，28个行业利润总额比上年增长，2个行业持平，11个行业下降。

其中主要行业利润增长情况：纺织业利润总额比上年增长3.6%，有色金属冶炼和压延加工业增长2.5%，汽车制造业增长18.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.1%，电力、热力生产和供应业增长19.1%，煤炭开采和洗选业下降46.2%，石油和天然气开采业下降13.7%，石油加工、炼焦和核燃料加工业下降79.2%。

在规模以上工业企业中，2014年国有及国有控股企业实现利润总额比上年下降5.7%；集体企业实现利润总额微增；股份制企业实现利润总额增长1.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额增长9.5%；私营企业实现利润总额增长4.9%。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速（%） 单月 增速（%）

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10.0 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6 （完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接：here

(发稿 李文科 审校 杨淑祯)

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