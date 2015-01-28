独家：中国计划2015年经济增长目标定在“7%左右”--消息人士

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京1月28日 - 消息人士表示，中国计划把2015年经济增长目标降至7%左右，这将是11年来最低目标。决策者试图应对经济成长放缓、创造就业，推进改革以使经济更多地由市场力量来驱动。

总理李克强将在3月的全国人大会议上宣布经济增长目标。一些了解会议结果的人士对路透表示，上述目标在12月召开的一次闭门会议上得到了高层领导的支持。

这项目标尚未曾有过报导，目标水准大致符合市场的预期。

“今年的经济增长目标将在7%左右，但7%应该是底限。”一位消息人士表示。此人是一位有影响力的经济学家，有资格向政府建言。

“今年政府必须平衡经济增长、就业和结构性改革之间的关系，”这位经济学家称。由于此事敏感，该消息人士要求匿名。

像去年一样，这次再度使用了“左右”一词，表明并未定为硬性目标。

尽管该目标去年12月得到支持，但在人大会议之前仍可能调整。

路透联络中国国务院新闻办公室时，对方未对经济增长预估数字作出评论。

**通缩忧虑**

中国官员曾表示，经济增长放缓反映了旨在让增长更具可持续性的改革，不过官方也警惕经济大幅放缓，因这可能引发失业和债务违约。

近几十年来中国对快速经济增长的追求，助长一些行业投资过度，地方债亦快速增加。一位政府官员和一位经济学家去年指出，自2009年以来有近7万亿美元的资金被浪费在无效投资之上。

中国央行行长周小川也承认，2015年或将制定较低的经济增长目标，称将在3月的人大会议上讨论。

消息人士称，政府也在考虑将通胀率预估下调至3%左右。

2014年中国的消费者物价涨幅是2%，远低于3.5%的目标。与此同时生产者物价则在近三年的时间里一直下滑。

“抵御通缩可能是近期的首要任务，但这与结构性调整并不冲突。”另外一位消息人士说道，该高级经济学家目前在北京一家著名智库任职。

**成长率触及24年低点**

上一次中国将经济成长目标设在7%是在2004年，最后的实际增长率达到10.1%。去年增长目标为7.5%。

上周发布的数据显示，中国2014年增长7.4%，为24年来最低。路透调查的逾40位分析师预估，今年中国经济增速可能降至7%，2016年可能降到6.8%。

一些地方政府已经调降了当地今年的增长目标。上海市甚至表示不会设定增长目标，因为要专注于改革和自贸区的建设。

据当地媒体和官方网站，包括北京市在内的17个已经公布今年增长计划的省和直辖市，其中有15个都调降了2015年GDP增长目标，较去年目标下调了0.5-2.5个百分点不等。（完）

(编译/审校 张涛/洪曦/王洋/高琦/蔡美珍)

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