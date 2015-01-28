淡化GDP目标适应新常态 为加快改革腾出空间--新华时评

路透北京1月28日 - 针对上海今年政府工作报告首次取消GDP增长具体目标，新华社周三发表时评称，在经济新常态下，地方淡化“以GDP论英雄”是势所必然，有助于政府和官员放下包袱、轻装上阵，为政府自身改革和职能转变腾出手脚，为市场在资源配置中起决定性作用开辟空间。

新华时评指出，强化GDP增长的考核、评价和排名，是套在地方政府和官员头上的一道“紧箍咒”，在“一快遮百丑”的速度迷思之下，政府角色错位、低效投资、重复建设、环境破坏与资源浪费等弊端日益显现。

时评认为，经济发展进入新常态，意味着以往拼资源比投资、重速度轻质量的粗放型增长已经不可持续。“淡化ＧＤＰ增长目标和相关考核，既是尊重经济发展客观规律的必然要求，也是各地认识新常态、适应新常态、引领新常态的题中之义。”

时评建议，各地应进一步加快转变发展方式，摒弃急功近利的短视行为，为绿色发展、特色发展和可持续发展探寻新路；进一步加大简政放权力度，破除部门利益羁绊，把该放的权力放到位；进一步理顺政府与市场之间关系，减少“有形之手”对经济微观领域的干预，着力创新制度平台和优化软环境。

面对比较优势弱化、经济下行压力增大等当前困难，时评指出，一方面应坚持“发展是第一要务”不放松，培育新的经济增长点，防范各类经济风险；一方面应坚持向深化改革要效益、要动力，通过真刀真枪的改革举措破除制约创新驱动发展的体制机制障碍，敢于向落后产能和落后发展方式说不，勇于承担转型升级、提质增效必须付出的代价和成本。

上海市今年政府工作报告取消了具体的国内生产总值(GDP)增长目标，把今年经济工作重心放在全面深化改革和创新驱动发展。

国务院总理李克强本周主持召开专家学者和企业界人士座谈会时表示，当前中国经济发展进入新常态，必须按下全面深化改革的“快进键”，用好政府和市场这“两只手”，打造“双引擎”，让传统产业加快升级、新兴生产力加快成长，实现新常态下稳增长与调结构的平衡，使保持中高速增长、迈向中高端水平成为中国经济发展的主旋律。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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