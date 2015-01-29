调查：中国1月官方制造业PMI料小升至50.2 需求回暖但幅度不大

路透北京1月29日 - 路透综合11家分析机构预估中值显示，中国2015年1月官方制造业采购经理人指数(PMI)料小幅反弹至50.2，因需求季节性回暖，但幅度不及往年且依然疲弱。

“虽然实体经济生产、需求均未好转，但因上月已触及公布读数的‘刚性底部’，因而，预计1月PMI将‘如以往一样’回升至50.3。”兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽称，这意味着PMI对基本面的指示性弱化。

投资方面，肖丽称，投资建设行为未见加速迹象，工程机械、机床需求依然没有起色，下游工程开工水平和新开工量均无改善。

她并表示，生产端来看，1月前23日，发电量同比有所加速；1月上旬大中型钢企日均产量亦加快，但生产加快的同时，各品种，特别是线材及螺纹钢库存大幅增加，钢价持续回调，被动上行的库存可能抑制未来厂商生产积极性。

“从主要生产资料价格看，主要生产资料价格跌幅依然较大，显示需求疲弱。”她说。兴业银行预计1月官方制造业PMI为50.3。

稍显更为乐观的民族证券分析师朱启兵认为，最关键的是前期批复的基建项目的效果逐渐显现，去年12月已经看出来了，1月预计还会有所扩展。

“从1月电厂耗煤量的数据看，同比有比较明显的回升，这是一个比较主要的因素。”他说，总体上预计还是产出和订单对指数拉动比较大。民族证券预计1月官方PMI为50.4。

中国国家统计局周二公布的2014年工业企业利润同比增速续降至3.3%，较上年下降8.9个百分点。其中，12月工业企业利润同比下降8%，降幅比11月份扩大3.8个百分点， 显示中国经济下行压力仍相对较大。

产出和新订单指数改善，带动1月汇丰中国制造业PMI初值微升至49.8，但仍处于50这一荣枯分水岭下方，显示中国经济增长仍面临压力。1月汇丰PMI终值定于2月2日（周一）发布。

中国制造业PMI走势图 link.reuters.com/ryg83w

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

________________________2014年_______________________________

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

PMI(%) 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5

此前统计局数据显示，2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。

中国总理李克强在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上表示，中国经济受到楼市放缓、投资减弱和制造业增长减缓的影响，2015年将继续面临下行压力，但不会出现“硬着陆”，中国将继续推动促进增长的重大改革。

摩根士丹利华鑫证券高级经济学家章俊在其最新研究报告中认为，2015年将延续去年“调结构，去产能”的改革模式，这需要相对宽松的货币政策为之托底，因此降息降准等宽松措施成为必然。

“但鉴于全球经济形势不确定性上升，央行对政策宽松时间和力度的把握显得尤为重要，这也就是为何我们看到，除了降息将准这类传统工具之外，央行更多的依靠货币政策创新工具来实现流动性精准调节。 ”他表示。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的1月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值

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民族证券 50.4

ING金融市场 50.3

兴业银行 50.3

Capital Economic 50.3

海通证券 50.2

东方汇理银行 50.2

申万宏源 50.1

4cast 50.1

巴克莱银行 50.0

Action Economics 50.0

野村 49.8

浙商证券

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1月预估中值 50.2

上月 50.1

（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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