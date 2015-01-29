调查：中国1月官方制造业PMI料小升至50.2 需求回暖但幅度不大

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
路透北京1月29日 - 路透综合11家分析机构预估中值显示，中国2015年1月官方制造业采购经理人指数(PMI)料小幅反弹至50.2，因需求季节性回暖，但幅度不及往年且依然疲弱。
“虽然实体经济生产、需求均未好转，但因上月已触及公布读数的‘刚性底部’，因而，预计1月PMI将‘如以往一样’回升至50.3。”兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽称，这意味着PMI对基本面的指示性弱化。
投资方面，肖丽称，投资建设行为未见加速迹象，工程机械、机床需求依然没有起色，下游工程开工水平和新开工量均无改善。
她并表示，生产端来看，1月前23日，发电量同比有所加速；1月上旬大中型钢企日均产量亦加快，但生产加快的同时，各品种，特别是线材及螺纹钢库存大幅增加，钢价持续回调，被动上行的库存可能抑制未来厂商生产积极性。
“从主要生产资料价格看，主要生产资料价格跌幅依然较大，显示需求疲弱。”她说。兴业银行预计1月官方制造业PMI为50.3。
稍显更为乐观的民族证券分析师朱启兵认为，最关键的是前期批复的基建项目的效果逐渐显现，去年12月已经看出来了，1月预计还会有所扩展。
“从1月电厂耗煤量的数据看，同比有比较明显的回升，这是一个比较主要的因素。”他说，总体上预计还是产出和订单对指数拉动比较大。民族证券预计1月官方PMI为50.4。
中国国家统计局周二公布的2014年工业企业利润同比增速续降至3.3%，较上年下降8.9个百分点。其中，12月工业企业利润同比下降8%，降幅比11月份扩大3.8个百分点， 显示中国经济下行压力仍相对较大。
产出和新订单指数改善，带动1月汇丰中国制造业PMI初值微升至49.8，但仍处于50这一荣枯分水岭下方，显示中国经济增长仍面临压力。1月汇丰PMI终值定于2月2日（周一）发布。
中国制造业PMI走势图 link.reuters.com/ryg83w
下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
________________________2014年_______________________________
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
PMI(%) 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5
此前统计局数据显示，2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。
中国总理李克强在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上表示，中国经济受到楼市放缓、投资减弱和制造业增长减缓的影响，2015年将继续面临下行压力，但不会出现“硬着陆”，中国将继续推动促进增长的重大改革。
摩根士丹利华鑫证券高级经济学家章俊在其最新研究报告中认为，2015年将延续去年“调结构，去产能”的改革模式，这需要相对宽松的货币政策为之托底，因此降息降准等宽松措施成为必然。
“但鉴于全球经济形势不确定性上升，央行对政策宽松时间和力度的把握显得尤为重要，这也就是为何我们看到，除了降息将准这类传统工具之外，央行更多的依靠货币政策创新工具来实现流动性精准调节。 ”他表示。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
以下为各机构给出的1月中国官方制造业PMI预估详情:
机构 预估值
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民族证券 50.4
ING金融市场 50.3
兴业银行 50.3
Capital Economic 50.3
海通证券 50.2
东方汇理银行 50.2
申万宏源 50.1
4cast 50.1
巴克莱银行 50.0
Action Economics 50.0
野村 49.8
浙商证券
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1月预估中值 50.2
上月 50.1
（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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