1月消费信心环比回升 节日热情和财产收入预期成推手--银联

路透北京2月13日 - 银行卡组织--中国银联联合新华社近日发布今年1月银行卡消费信心指数（BCCI）报告显示，当月银行卡消费信心指数环比上升1.82，节日消费热情拉动消费信心反弹回升。

BCCI样本数据显示，1月份餐饮类、烟酒类和娱乐用卡类消费都出现不同程度的增长，其中烟酒类消费金额环比增长达18.39%；大型家电类消费增多，交易金额环比增长4.67%；此外，今年1月天气偏暖，持卡人大型旅游售票类交易金额较上月猛增49.75%。

“新年伊始三天为元旦小长假，1月又临近春节，持卡人的假日相关消费明显增多。”报告指出。

此外，报告认为，1月份上证指数.SSEC趋稳，股市向好，广大投资者获得更多资产性收入的预期增强，有利于稳定持卡人消费信心，利好BCCI反弹回升。

BCCI指数由中国银联联合新华社定期发布，以城市居民的银行卡消费交易信息为基础，通过分析城市居民的银行卡消费支出结构变化（主要是非生活必需品在消费总支出中的占比的变化情况）来反映消费者对宏观经济的信心水平。

非生活必需品消费支出越多，反映出的宏观经济形势和个人收入情况就越好，消费者对未来的经济形势和个人收入前景也就越乐观，反之亦然。（完）

(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)

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