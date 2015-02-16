中国要稳增长与促改革 需保持经济增速至少7%左右--消息

路透北京2月13日（记者 Kevin Yao） - 熟悉中国政策的消息人士称，中国当局将下调利率、增加流动性并允许人民币一定程度的贬值以确保今年经济增速在7%左右。目前中国当局正努力对抗通缩风险，并希望保持就业强劲，从而能够推进改革。

中国料在3月两会召开时宣布7%左右的增速为2015年的经济增长目标，这一增速被视为是防止失业率上升的底线。中国领导层想让大家习惯于增速放缓但更加可持续的经济“新常态”，防止失业率上升是一项重要政治目标。

尽管中国高层曾公开表示不会采取大的刺激措施，因为担心这会让外界对改革存疑，但让已经处于25年低位的经济增速进一步下滑可能会推高失业，并可能导致地方政府与企业出现债务违约。

中国政府计划通过鼓励资本从国有企业流向更加有效率的民间行业、改革财政制度和推进利率市场化等方式来推动经济长期可持续发展，但这些变革在短期内可能导致经济增速放缓。

“如果没有稳定的增长，调（经济）结构， 转方式和升级换代都很难，”一名担任政府顾问的有影响力经济学家说道。

“我们要托住经济增长的底线，当经济情况不理想，还会有支持性的政策。”

可能的支持手段包括进一步下调利率以降低融资成本，以及进一步下调银行存款准备金率从而向金融系统中注入更多流动性。

中国曾在去年11月降息，今年2月初降准。熟悉政策制定过程的经济学家们预计，今年还会有一两次降息，而降准可能多达四次，以应对资本外流对资金面的影响。

中国2014年经济增速为7.4%，为1990年以来增速最慢的一年，而今年迄今的数据持续显示经济增长势头疲弱。

出口商面临困境，制造业萎缩，而作为经济转型排头兵的服务业也在失去动能

中国决策者担忧通缩，因消费者需求不振，出场价格下滑侵蚀企业的获利能力，影响他们的偿债和投资能力。

“他们看到经济下行的压力在加大，通缩的压力在加大，需要更多通过放松货币政策来刺激需求的增加，”一家智库的高级经济学家指出。该智库向决策者提供咨询服务。

“仍然有进一步降息和降准的空间，”这名要求匿名的经济学家表示。

中国决策者中还有人担忧人民币对除美元以外的其他货币走强会影响中国的竞争力。

2014年，人民币兑美元贬值略超过2%，因外界纷纷预期美联储将在今年某个时候升息。

但渣打银行的预估显示，人民币经贸易加权后升值约6%，包括兑日圆和欧元的升值。

人民币贬值可能令资本外逃进一步恶化，瑞银预计去年四季度资本外流高达1,600亿美元。

交易员认为中国央行近期一直在对人民币提供支持以阻止资本外流，如果完全采取不干预立场可能导致市场进一步推低人民币。消息人士指出，中国央行不会故意让人民币贬值。

“有必要让人民币对美元贬一点，但也要控制幅度不要贬得太多以免影响信心，”另外一名政府经济学家说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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