预计今年原材料工业增加值增速放缓至约8%--工信部

路透北京2月25日 - 中国工业和信息化部周三表示，今年中国原材料需求总体有望保持稳定，但在宏观经济调结构、促转型的总体形势下，受产能严重过剩等因素影响，预计原材料工业增加值增速会进一步放缓至8%左右，钢铁、电解铝等面临较大困难，下行压力较大。

工信部网站新闻稿显示，2014年原材料工业增加值增速8.3%，较2013年下降2个百分点，其中石化、钢铁、有色、建材行业增长分别为7.2%、7.2%、11.4%和9.6%。

工信部指出，当前原材料工业产能过剩和需求不足共存，市场供求矛盾突出。预计在经济新常态下，原材料工业产能过剩问题将长期存在，倒逼钢铁、石化、有色、建材等行业加快转型调整。

与此同时，还存在环境和安全约束增强，市场竞争环境亟待规范的问题。2015年开始实施新的环保法和排放标准，相当一部分钢铁和水泥企业不能满足要求。尤其是京津冀、长三角等特别排放限值地区，企业环保监管将更加严格。

同时，原材料工业企业投入大、资金占用多，普遍面临融资难、融资慢、融资贵的问题，2014年钢铁、化工、有色行业财务费用同比分别增长21%、21%、20%，钢铁行业财务费用是利润的三倍还多。

此外，部分关键材料保障能力不足，新材料仍是战略性新兴产业制约的突出问题。

工信部表示，今年一方面遏制新增产能，加大落后产能淘汰力度和在建项目监督力度；另一方面支持先进企业实施技术改造、产品调整、两化融合等有利于内生增长的投资，围绕“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带战略布局一批重大项目，鼓励钢铁、电解铝、水泥、化肥等优强企业开展兼并重组，支持有条件企业在海外建立资源开采、冶炼和精深加工基地。

同时，大力拓展原材料工业产品市场需求。围绕新型城镇化、交通水利基础设施和先进装备制造等领域，强化上下游合作，积极推进高品质、高附加值产品生产和应用。

中国2014年全国规模以上工业增加值同比增长8.3%。工信部此前曾表示，今年规模以上工业增加值增长目标为8%。（完）

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(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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