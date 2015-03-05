中国国务院总理2015年政府工作报告要点摘录

路透北京3月5日 - 以下是中国国务院总理李克强周四在全国人大会议上所作2015年政府工作报告的要点摘录：

**2015年总体部署**

--着眼于保持中高速增长和迈向中高端水平“双目标”，坚持稳政策稳预期和促改革调结构“双结合”，打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”。

--国内生产总值增长7%左右。

--居民消费价格涨幅3%左右。

--城镇新增就业1,000万人以上，城镇登记失业率4.5%以内。

--进出口增长6%左右。

--能耗强度下降3.1%以上。

--积极的财政政策要加力增效。今年拟安排财政赤字1.62万亿元，比去年增加2,700亿元，赤字率从去年的2.1%提高到2.3%。

--稳健的货币政策要松紧适度。广义货币M2预期增长12%左右，在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些。

**改革开放**

--今年再取消和下放一批行政审批事项，全部取消非行政许可审批，建立规范行政审批的管理制度。

--制定市场准入负面清单，公布省级政府权力清单、责任清单。

--建立全国统一的社会信用代码制度和信用信息共享交换平台。

--大幅缩减政府核准投资项目范围，下放核准权限。大幅减少投资项目前置审批，实行项目核准网上并联办理。大幅放宽民间投资市场准入，鼓励社会资本发起设立股权投资基金。

--在基础设施、公用事业等领域，积极推广政府和社会资本合作模式。

--大幅缩减政府定价种类和项目，具备竞争条件的商品和服务价格原则上都要放开。

--取消绝大部分药品政府定价，下放一批基本公共服务收费定价权。

--除法定涉密信息外，中央和地方所有部门预决算都要公开，全面接受社会监督。

--推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，成熟一家，批准一家，不设限额。

--推出存款保险制度。

--保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强人民币汇率双向浮动弹性。

--适时启动“深港通”试点。

--实施股票发行注册制改革。

--推出巨灾保险、个人税收递延型商业养老保险。

--加快国有资本投资公司、运营公司试点，打造市场化运作平台，提高国有资本运营效率。

--完善出口退税负担机制，增量部分由中央财政全额负担，让地方和企业吃上“定心丸”。

--修订外商投资产业指导目录，重点扩大服务业和一般制造业开放，把外商投资限制类条目缩减一半。全面推行普遍备案、有限核准的管理制度，大幅下放鼓励类项目核准权，积极探索准入前国民待遇加负面清单管理模式。

--实行以备案制为主的对外投资管理方式。

--推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设。加快互联互通、大通关和国际物流大通道建设。构建中巴、孟中印缅等经济走廊。

--尽早签署中韩、中澳自贸协定，加快中日韩自贸区谈判，推动与海合会、以色列等自贸区谈判，力争完成中国－东盟自贸区升级谈判和区域全面经济伙伴关系协定谈判，建设亚太自贸区。

**稳增长、调结构**

--促进养老家政健康消费，壮大信息消费，提升旅游休闲消费，推动绿色消费，稳定住房消费，扩大教育文化体育消费。

--把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火。

--启动实施一批新的重大工程项目。

--今年中央预算内投资增加到4,776亿元，但政府不唱“独角戏”，要更大激发民间投资活力，引导社会资本投向更多领域。

--铁路投资要保持在8,000亿元以上，新投产里程8,000公里以上，在全国基本实现高速公路电子不停车收费联网，使交通真正成为发展的先行官。

--在建重大水利工程投资规模超过8,000亿元。

--今年粮食产量要稳定在1．1万亿斤以上。

--今年再解决6,000万农村人口饮水安全问题，新建改建农村公路20万公里，全面完成西部边远山区溜索改桥任务。力争让最后20多万无电人口都能用上电。

--以垃圾、污水为重点加强环境治理，建设美丽宜居乡村。

--难度再大，今年也要再减少农村贫困人口1,000万人以上。

--做好土地确权登记颁证工作，审慎开展农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度、集体产权制度等改革试点。

--今年保障性安居工程新安排740万套，其中棚户区改造580万套，增加110万套，把城市危房改造纳入棚改政策范围。

--农村危房改造366万户，增加100万户，统筹推进农房抗震改造。

--对已在城镇就业和居住但尚未落户的外来人口，以居住证为载体提供相应基本公共服务，取消居住证收费。

--建立财政转移支付与市民化挂钩机制，合理分担农民工市民化成本。

--完善设市标准，实行特大镇扩权增能试点，控制超大城市人口规模，提升地级市、县城和中心镇产业和人口承载能力，方便农民就近城镇化。

--把“一带一路”建设与区域开发开放结合起来，加强新亚欧大陆桥、陆海口岸支点建设。

--推进京津冀协同发展，在交通一体化、生态环保、产业升级转移等方面率先取得实质性突破。

--编制实施海洋战略规划。

--实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。

--制定“互联网＋”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。

--深化服务业改革开放，落实财税、土地、价格等支持政策以及带薪休假等制度，大力发展旅游、健康、养老、创意设计等生活和生产服务业。

--加快科技成果使用处置和收益管理改革，扩大股权和分红激励政策实施范围，完善科技成果转化、职务发明法律制度，使创新人才分享成果收益。

--大力发展众创空间，增设国家自主创新示范区，办好国家高新区，发挥集聚创新要素的领头羊作用。中小微企业大有可为，要扶上马、送一程，使“草根”创新蔚然成风、遍地开花。

--向社会全面开放重大科研基础设施和大型科研仪器。

**民生和社会**

--今年高校毕业生749万人，为历史最高。要加强就业指导和创业教育，落实高校毕业生就业促进计划，鼓励到基层就业。实施好大学生创业引领计划，支持到新兴产业创业。

--企业退休人员基本养老金标准提高10%。城乡居民基础养老金标准统一由55元提高到70元。

--落实机关事业单位养老保险制度改革措施，同步完善工资制度，对基层工作人员给予政策倾斜。在县以下机关建立公务员职务和职级并行制度。

--加强重特大疾病医疗救助，全面实施临时救助制度。

--落实农民工随迁子女在流入地接受义务教育政策，完善后续升学政策。

--引导部分地方本科高校向应用型转变。

--通过对口支援等方式支持中西部高等教育发展，继续提高中西部地区和人口大省高考录取率。

--完善城乡居民基本医保，财政补助标准由每人每年320元提高到380元，基本实现居民医疗费用省内直接结算，稳步推行退休人员医疗费用跨省直接结算。

--全面实施城乡居民大病保险制度。

--全面推开县级公立医院综合改革，在100个地级以上城市进行公立医院改革试点。

--加快建立医疗纠纷预防调解机制。

--人均基本公共卫生服务经费补助标准由35元提高到40元，增量全部用于支付村医的基本公共卫生服务，方便几亿农民就地就近看病就医。

--逐步推进基本公共文化服务标准化均等化，扩大公共文化设施免费开放范围，发挥基层综合性文化服务中心作用。

--做好2022年冬奥会申办工作。

--加快行业协会商会与行政机关脱钩。

--支持群团组织依法参与社会治理，发展专业社会工作、志愿服务和慈善事业。

--鼓励社会力量兴办养老设施，发展社区和居家养老。

--落实重大决策社会稳定风险评估机制。

--深化平安中国建设，健全立体化社会治安防控体系，依法惩治暴恐、黄赌毒、邪教、走私等犯罪行为，发展和规范网络空间，确保国家安全和公共安全。

--今年二氧化碳排放强度要降低3.1%以上，化学需氧量、氨氮排放都要减少2％左右，二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%左右。

--促进重点区域煤炭消费零增长。

--在重点区域内重点城市全面供应国五标准车用汽柴油。2005年底前注册营运的黄标车要全部淘汰。

--实施水污染防治行动计划，加强江河湖海水污染、水污染源和农业面源污染治理，实行从水源地到水龙头全过程监管。

--推行环境污染第三方治理。

--做好环保税立法工作。

--开展国土江河综合整治试点，扩大流域上下游横向补偿机制试点，保护好三江源。

--扩大天然林保护范围，有序停止天然林商业性采伐。今年新增退耕还林还草1,000万亩，造林9,000万亩。

**政府建设**

--全面落实行政执法责任制。

--提供基本公共服务尽量采用购买服务方式，第三方可提供的事务性管理服务交给市场或社会去办。

--全面实行政务公开，推广电子政务和网上办事。

--以权力瘦身为廉政强身。

--对腐败行为，无论出现在领导机关，还是发生在群众身边，都必须严加惩治。

--完善政绩考核评价机制，对实绩突出的，要大力褒奖；对工作不力的，要约谈诫勉；对为官不为、懒政怠政的，要公开曝光、坚决追究责任。

**港澳台**

--全力支持香港、澳门特别行政区行政长官和政府依法施政，发展经济，改善民生，推进民主，促进和谐。

--巩固两岸坚持“九二共识”、反对“台独”的政治基础，保持两岸关系和平发展正确方向。努力推进两岸协商对话，推动经济互利融合，加强基层和青少年交流。(完)

(整理 李文科; 审校 杨淑祯)

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