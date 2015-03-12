中国M2增速仍适度 并未改变稳健货币政策状况--周小川

路透北京3月12日 - 中国央行行长周小川周四表示，中国广义货币供应量（M2）增长仍是适度的，并没有改变稳健的货币政策状况。

他在两会（全国政协和人大会议）期间的记者会上并称，中国成立存款保险的机制已经成熟，估计今年上半年就可以出台。

“尽管使用了各种工具来进行调节，其中也包括一部分定向的货币政策的调节。但是加在一起后，广义货币供应量也就是M2的增长仍旧是适度的，所以并没有改变稳健的货币政策状况。”周小川说。

中国央行最新公布的数据显示，2月末M2同比增长12.5%，高于路透的调查中值11%，并创四个月来新高。中国今年政府工作报告提出，2015年M2增速目标为12%左右，在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些。

在谈及中国物价时，周小川表示，对于物价的变化，既要给予足够的关注，同时也要把观察的时间段放长一些，趋势性放长一点来估计，要慎重。

央行副行长易纲则称，CPI（居民消费价格指数）是衡量通货膨胀的最主要指数，央行在密切关注价格走势的同时，也会以稳健的货币政策来调控好流动性，积极的财政政策和稳健的货币政策是应对目前这种形势的一个合适的组合。

在通缩忧虑加深背景下，中国政府工作报告中今年CPI的涨幅控制目标仍高达3%左右，昭显政府改善通缩预期之意。

中国2月CPI同比涨幅自逾五年低位回升至1.4%。而1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力。（完）

(发稿 沈燕/李贺；撰写 宿泱韫; 审校 张喜良)

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