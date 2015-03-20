1-2月国有企业利润同比下降21.5% 三大石油公司利润大降

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京3月20日 - 中国财政部周五表示，2015年1-2月国有企业利润同比下降21.5%，主要因国际油价下跌导致中石油等三大石油公司利润锐减。如扣除三大石油公司影响，同比降幅为1.2%。
财政部网站新闻稿称，1-2月国有企业利润总额2,556.6亿元人民币。中央企业利润同比下降23.6%,地方国有企业利润同比下降12.5%。电子、施工房地产等行业利润增幅较高，石油、建材等行业利润降幅较大，石化、交通等行业亏损。
1-2月国有企业营业总收入65,908.2亿元，同比下降5.4%。中央企业同比下降6.9%。地方国有企业同比下降2.8%。
1-2月国有企业营业总成本64,264.6亿元，同比下降4.7%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降1.7%、下降0.2%和增长11.5%。同期应交税金6385亿元，同比增长0.1%。（完）
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(发稿 张晓翀； 审校 黄凯)
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