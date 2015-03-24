中国企业获利持坚 力抗投资下滑及零售疲软--调查

路透上海3月24日 - 一项民间调查显示，随着经济降温，第一季中国企业对支出变得更加保守，资本支出增幅跌至纪录低位，尽管利润率持稳情况优于预期。

中国褐皮书(CBB)对逾2,000家中国企业的季度调查显示，除了房地产之外，所有调查的领域都出现投资下滑。

就连中国经济少数亮点之一的服务业，资本投资亦较上年同期下滑。

“中国或许正在戒掉投资瘾头--不论是刻意或无心，”报告称。

但CBB发现，尽管投资放缓且假期零售销售欠佳，受访企业仍把握了投入成本下滑及薪资成长放缓的机会，提高了利润率，并降低负债。

数据凸显出，在矿业、钢铁及能源等产业，中国民企与国企之间的业务表现差距。

中国政府今年经济成长目标约为7%，许多分析师认为，如果没有额外出台宽松措施，可能连7%也难达成，但CBB表示，调查显示，企业力撑渡过不景气的情况好于表象，提供更多信贷未必有帮助。

“企业表现及劳动市场都情况不错，如果没有推出大手笔刺激措施，会感到意外的应该只有那些仍然以GDP来预测政策的分析师，”CBB总裁Leland Miller在报告称。

由于受访的企业主管似乎并不期望或需要新的信贷援助，Miller质疑推出更多积极宽松政策的用处。

调查显示，预期未来六个月将借贷的企业比例下跌2个百分点至30%。

但Miller警告，虽然目前为止通胀趋缓对中国企业可能是利大于弊，但通缩仍然是一大风险。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)

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