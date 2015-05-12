4月中国经济运行仍处于合理区间 继续加大定向调控力度--统计局

统计局发言人盛来运在接受《中国信息报》专访时透露，4月规模以上工业企业增加值增速略高于上月；1-4月份民间投资同比增长接近13%，继续高于全部投资。

“多数新兴经济体经济增长回落，经济政策和运行态势出现明显分化，我国扩大出口的难度较大。”他称。

他并称，1-4月份，商品房销售面积同比继续下降，但降幅比一季度收窄4个百分点左右。基础设施投资保持较快增长，1-4月基础设施投资同比增长20%以上，明显高于全部投资。（完）