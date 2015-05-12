4月中国经济运行仍处于合理区间 继续加大定向调控力度--统计局

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月12日 - 中国国家统计局周二表示，初步数据表明，4月国民经济运行仍处于合理区间，将更加重视预调微调，加大定向调控力度，确保经济运行。
统计局发言人盛来运在接受《中国信息报》专访时透露，4月规模以上工业企业增加值增速略高于上月；1-4月份民间投资同比增长接近13%，继续高于全部投资。
“多数新兴经济体经济增长回落，经济政策和运行态势出现明显分化，我国扩大出口的难度较大。”他称。
他并称，1-4月份，商品房销售面积同比继续下降，但降幅比一季度收窄4个百分点左右。基础设施投资保持较快增长，1-4月基础设施投资同比增长20%以上，明显高于全部投资。（完）
欲知更多详情，请点选统计局网站：here
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。